В Каннах прошёл кинофестиваль: кто получил «Золотую пальмовую ветвь»?

Новости мира. «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Магазинные воришки» японского режиссера Хирокадзу Корээда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приз за лучшую женскую роль достался актрисе Самал Еслямовой, сыгравшей в картине «Айка» российского режиссера Сергея Дворцевого. Эта социальная драма рассказывает историю молодой нелегальной мигрантки из Киргизии.

Итальянский актер Марчелло Фонте получил награду за лучшую мужскую роль. В криминальной драме «Догмэн» он сыграл скромного владельца собачьей парикмахерской, торгующего наркотиками.