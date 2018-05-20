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В Каннах прошёл кинофестиваль: кто получил «Золотую пальмовую ветвь»?

20 мая 2018 14:09
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Новости мира. «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Магазинные воришки» японского режиссера Хирокадзу Корээда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Каннах прошёл кинофестиваль: кто получил «Золотую пальмовую ветвь»?-1

В Каннах прошёл кинофестиваль: кто получил «Золотую пальмовую ветвь»?-3

Приз за лучшую женскую роль достался актрисе Самал Еслямовой, сыгравшей в картине «Айка» российского режиссера Сергея Дворцевого. Эта социальная драма рассказывает историю молодой нелегальной мигрантки из Киргизии.

В Каннах прошёл кинофестиваль: кто получил «Золотую пальмовую ветвь»?-6

Итальянский актер Марчелло Фонте получил награду за лучшую мужскую роль. В криминальной драме «Догмэн» он сыграл скромного владельца собачьей парикмахерской, торгующего наркотиками.

В Каннах прошёл кинофестиваль: кто получил «Золотую пальмовую ветвь»?-9

Гран-при Каннского фестиваля получила лента «Черный клановец» американского режиссера Спайка Ли. Его фильм – это марш против расизма.

# Каннский кинофестиваль # Фотофакт

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