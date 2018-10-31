«Хотелось сделать легкую историю, не «ржаку», а комедию». Алексей Гуськов о фильме «Вечная жизнь Александра Христофорова»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – народный артист России – Алексей Гуськов.

Вас давно не было на белорусской земле, три года. Какими судьбами на этот раз?

Алексей Гуськов, народный артист России:

Повод очень весомый: я привез белорусскому зрителю лучшую картину этой осени, я всегда так нескромен. Касательно этого фильма, я говорю: «Это лучший ваш фильм!». Я вижу удивленные взгляды и говорю: «Серьезно, потому что не так часто получаются истории, которые ты задумываешь, делаешь и потом все пазлы сложились и это очень красивый витраж». Мы его позиционируем как фильм, рекомендованный к просмотру всем старше 12 лет в качестве таблетки от осенней хандры. Хотелось сделать легкую историю, не «ржаку», а именно комедию. Когда есть герои, есть персонаж, поставленный в какие-то узнаваемые для нас ситуации, и как он из них выходит, что называется, зритель сидит и ему нравится. У меня огромный был тур предпремьер до вчерашнего дня, вчера – 18 октября – фильм вышел в широкий прокат и в России, и в Беларуси. И я, начиная с 25 сентября, поехал по городам, первый у меня был – Южный Сахалин, дальше через Дальний Восток: там и Хабаровск, и Владик (Владивосток – прим. ред.), и Сибирь, и Урал, и Поволжье. И зрительница сказала: «Какой солнечный раздолбай! Как ты переживаешь за него! Как ты радуешься!».