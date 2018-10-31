«Хотелось сделать легкую историю, не «ржаку», а комедию». Алексей Гуськов о фильме «Вечная жизнь Александра Христофорова»
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – народный артист России – Алексей Гуськов.
Вас давно не было на белорусской земле, три года. Какими судьбами на этот раз?
Алексей Гуськов, народный артист России:
Повод очень весомый: я привез белорусскому зрителю лучшую картину этой осени, я всегда так нескромен. Касательно этого фильма, я говорю: «Это лучший ваш фильм!». Я вижу удивленные взгляды и говорю: «Серьезно, потому что не так часто получаются истории, которые ты задумываешь, делаешь и потом все пазлы сложились и это очень красивый витраж». Мы его позиционируем как фильм, рекомендованный к просмотру всем старше 12 лет в качестве таблетки от осенней хандры. Хотелось сделать легкую историю, не «ржаку», а именно комедию. Когда есть герои, есть персонаж, поставленный в какие-то узнаваемые для нас ситуации, и как он из них выходит, что называется, зритель сидит и ему нравится. У меня огромный был тур предпремьер до вчерашнего дня, вчера – 18 октября – фильм вышел в широкий прокат и в России, и в Беларуси. И я, начиная с 25 сентября, поехал по городам, первый у меня был – Южный Сахалин, дальше через Дальний Восток: там и Хабаровск, и Владик (Владивосток – прим. ред.), и Сибирь, и Урал, и Поволжье. И зрительница сказала: «Какой солнечный раздолбай! Как ты переживаешь за него! Как ты радуешься!».
Вы и актер, и продюсер?
Алексей Гуськов:
Да. Я там и на букву «п», и на букву «с», и на букву «а». Это история моих таких размышлений о том, что же нам не хватает в сегодняшнем дне, чтобы вот так вот улыбаться.
Фильм называется «Вечная жизнь Александра Христофорова», где вы играете судьбу даже бывшего актера, можно так сказать.
Алексей Гуськов:
Этот фильм не про профессию – нам нужно было дать ему какую-то профессию, а когда в картине одно из мест действий являлся приморский, прибрежный парк развлечений под названием «Вечная жизнь». Ну естественно, кто там может быть. Он был актер достаточно такой для местного города известный и приметный, а потом театр куда-то делся, чего-то закрылся. И вот он работает аниматором. И по законам комедии жанра, мы героя бросаем во все тяжкие. Он умудрился испортить в своей жизни все, что можно было.
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Кто будет играть в фильме «Вечная жизнь Александра Христофорова»? Какой звездный состав?
Алексей Гуськов:
Ну, для молодого поколения, пожалуйста, приходите и смотрите на Романа Курцына, Полину Пушкарук и Сергея Походаева. Оксана Фандера, ваш покорный слуга, Лидия Вележева, Игорь Угольников, Сергей Бурунов, Тимофей Трибунцев. Фильм немножко сказка, как есть наша жизнь. Хотелось сделать кино хорошего настроения, чтобы закончился просмотр, и было некое послевкусие, такая светлая улыбка.
Кинообозреватель о фильме (читайте здесь).