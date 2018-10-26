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Не стало Николая Караченцова. Лучшие роли великого актёра

26 октября 2018 08:22
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Новости России. Печальная новость утром 26 октября пришла из Москвы. Не стало Николая Караченцова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он скончался накануне своего 74-летия.

Не стало Николая Караченцова. Лучшие роли великого актёра-1

Не стало Николая Караченцова. Лучшие роли великого актёра-3

В последние годы известный актер тяжело болел. Он выжил в жуткой аварии, перенес инсульт и боролся с онкологическим заболеванием.

О смерти актера сообщила его семья – супруга и сын (читать далее).

В фильмографии актера десятки запоминающихся ролей. В самой прославленной белорусской ленте созданный им образ Василия приобрел особую народную любовь.

Не стало Николая Караченцова. Лучшие роли великого актёра-6

Фото: instagram.com/lenkomtheatre 

Не стало Николая Караченцова. Лучшие роли великого актёра-8

Фото: facebook.com/lenkomtheatre

Не стало Николая Караченцова. Лучшие роли великого актёра-10

Фото: instagram.com/lenkomtheatre

Николай Караченцов на протяжении почти 40 лет работал в московском «Ленкоме». Планируется, что прощание с народным артистом РСФСР пройдет именно в этом театре. 

Не стало Николая Караченцова. Лучшие роли великого актёра-13

Фото: instagram.com/lenkomtheatre 

Не стало Николая Караченцова. Лучшие роли великого актёра-15

Фото: instagram.com/lenkomtheatre 

Не стало Николая Караченцова. Лучшие роли великого актёра-17

Фото: instagram.com/lenkomtheatre 

Не стало Николая Караченцова. Лучшие роли великого актёра-19

Фото: facebook.com/lenkomtheatre

# Некролог # Кино # Николай Караченцов # Фотофакт

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