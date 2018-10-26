Не стало Николая Караченцова. Лучшие роли великого актёра

Новости России. Печальная новость утром 26 октября пришла из Москвы. Не стало Николая Караченцова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он скончался накануне своего 74-летия.

В последние годы известный актер тяжело болел. Он выжил в жуткой аварии, перенес инсульт и боролся с онкологическим заболеванием. О смерти актера сообщила его семья – супруга и сын (читать далее). В фильмографии актера десятки запоминающихся ролей. В самой прославленной белорусской ленте созданный им образ Василия приобрел особую народную любовь.

Фото: instagram.com/lenkomtheatre

Фото: facebook.com/lenkomtheatre

Фото: instagram.com/lenkomtheatre

Николай Караченцов на протяжении почти 40 лет работал в московском «Ленкоме». Планируется, что прощание с народным артистом РСФСР пройдет именно в этом театре.

Фото: instagram.com/lenkomtheatre

Фото: instagram.com/lenkomtheatre

Фото: instagram.com/lenkomtheatre