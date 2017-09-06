В сети появилась первая фотография Рами Малека в образе Фредди Меркьюри

Кажется, работа над многострадальным байопиком о Фредди Меркьюри наконец идут полным ходом. Сегодня в сети появился первый кадр будущего фильма «Богемская рапсодия». На нем можно увидеть исполнителя главной роли Рами Малека. Пользователи интернета уже отметили удивительное сходство звезды сериала «Мистер Робот» с фронтменом группы Queen.