В сети появилась первая фотография Рами Малека в образе Фредди Меркьюри
Кажется, работа над многострадальным байопиком о Фредди Меркьюри наконец идут полным ходом. Сегодня в сети появился первый кадр будущего фильма «Богемская рапсодия». На нем можно увидеть исполнителя главной роли Рами Малека. Пользователи интернета уже отметили удивительное сходство звезды сериала «Мистер Робот» с фронтменом группы Queen.
Напомним, что путь к созданию биографического фильма о Меркьюри был сложным и долгим. Неоднократно менялись исполнители главной роли (то удивительно похожий Саша Барон Коэн, то спорный Бен Уишоу), менялись продюсеры, режиссеры. В результате постановкой картины занялся режиссер лучших частей «Людей Икс» Брайан Сингер.
Выход фильма запланирован на конец 2018 года. Премьера в русскоязычных странах состоится 31 января 2019 года.