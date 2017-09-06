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В сети появилась первая фотография Рами Малека в образе Фредди Меркьюри

06 сентября 2017 11:47
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Кажется, работа над многострадальным байопиком о Фредди Меркьюри наконец идут полным ходом. Сегодня в сети появился первый кадр будущего фильма «Богемская рапсодия». На нем можно увидеть исполнителя главной роли Рами Малека. Пользователи интернета уже отметили удивительное сходство звезды сериала «Мистер Робот» с фронтменом группы Queen.  

В сети появилась первая фотография Рами Малека в образе Фредди Меркьюри -1

Напомним, что путь к созданию биографического фильма о Меркьюри был сложным и долгим. Неоднократно менялись исполнители главной роли (то удивительно похожий Саша Барон Коэн, то спорный Бен Уишоу), менялись продюсеры, режиссеры. В результате постановкой картины занялся режиссер лучших частей «Людей Икс» Брайан Сингер.

В сети появилась первая фотография Рами Малека в образе Фредди Меркьюри -4

Фото: Getty

Выход фильма запланирован на конец 2018 года. Премьера в русскоязычных странах состоится 31 января 2019 года.   

# Звезды # Фотофакт # калейдоскоп # Кино # Рами Малек # Фредди Меркьюри

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