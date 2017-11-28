Дженнифер Лоуренс хочет уйти из кино и жить на ферме

На днях Дженнифер Лоуренс шокировала своих поклонников неожиданным заявлением. На вопрос в интервью о том, какую роль она хотела бы сыграть следующей, девушка ответила, что все, о чем она мечтает на данный момент, это

«купить ферму где-нибудь в глубинке и заняться разведением коз».

Актриса никогда не скрывала, что не чувствует себя «городской девчонкой»: «Я росла в 15 минутах от фермы, где занимались разведением лошадей, и бегала туда каждый день».