Дженнифер Лоуренс хочет уйти из кино и жить на ферме
На днях Дженнифер Лоуренс шокировала своих поклонников неожиданным заявлением. На вопрос в интервью о том, какую роль она хотела бы сыграть следующей, девушка ответила, что все, о чем она мечтает на данный момент, это
«купить ферму где-нибудь в глубинке и заняться разведением коз».
Актриса никогда не скрывала, что не чувствует себя «городской девчонкой»: «Я росла в 15 минутах от фермы, где занимались разведением лошадей, и бегала туда каждый день».
Фото: Nathaniel Goldberg Photoshoot
Лоуренс заявила, что хочет посвятить больше времени различному «активизму» и сосредоточиться на защите прав женщин.
Дженнифер рассказала про унизительные голливудские прослушивания – читайте здесь.
Поклонники считают, что их любимица просто устала. В последние семь лет Дженнифер активно снималась, выпуская по 2-3 фильма в год, так что теперь вполне может позволить себе «раннюю отставку». До 27 лет Лоуренс успела заработать 110 миллионов долларов, выиграть «Оскар» и получить еще три номинации на самую престижную награду.
Дженнифер и Даррен Аронофски. Фото: THR
Но многие полагают, что истинная причина не в усталости, а в недавнем тяжелом разрыве отношений с режиссером Дарреном Аронофски. Их роман длился около года, но Дженнифер признавалась, что была влюблена в Аронофски и строила серьезные планы на будущее.
Как менялся стиль Дженнифер Лоуренс.
Как бы то ни было, совсем скоро выходит новый фильм Лоуренс «Красный воробей» от режиссера «Голодных игр» Фрэнсиса Лоуренса, где Дженнифер сыграла русскую балерину Доминику Егорову.