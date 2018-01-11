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Marvel анонсировал сольный фильм о Черной вдове со Скарлетт Йоханссон

11 января 2018 08:23
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Поклонники Marvel уже не первый год ждут сольный фильм о главной женщине в команде Мстителей Наташе Романовой, однако студия все медлила. Но, похоже, успех картины DC о Чудо-женщине подтолкнул Marvel к отдельному фильму о Черной вдове.

Marvel анонсировал сольный фильм о Черной вдове со Скарлетт Йоханссон-1

Фото: imdb.com

Стало известно, что студия уже наняла сценаристку Жаклин Шеффер, которой поручила написание первоначального сценария. Так же есть вероятность, что она займется и постановкой фильма. На счету Шеффер значится только одна снятая по ее же сценарию фантастическая мелодрама «Таймер».

По стилистике фильм должен быть ближе всего к картине «Первый мститель: Другая война». Будущая картина может стать шпионским триллером про отношения России и США в альтернативной вселенной комиксов.

Marvel анонсировал сольный фильм о Черной вдове со Скарлетт Йоханссон-4

Фото: imdb.com

Скарлетт Йоханссон играет Наташу Романову с 2010 года. Впервые актриса появилась в фильме «Железный человек 2» и сыграла в общей сложности в пяти фильмах киновселенной. В этом году актриса вернется к роли Черной вдовы в картине «Мстители: Война бесконечности».

Джуд Лоу присоединился к Marvel. В роли кого – читайте здесь.

# Звезды # Фотофакт # Кино # Кино # Скарлетт Йоханссон

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