Marvel анонсировал сольный фильм о Черной вдове со Скарлетт Йоханссон

Поклонники Marvel уже не первый год ждут сольный фильм о главной женщине в команде Мстителей Наташе Романовой, однако студия все медлила. Но, похоже, успех картины DC о Чудо-женщине подтолкнул Marvel к отдельному фильму о Черной вдове.

Стало известно, что студия уже наняла сценаристку Жаклин Шеффер, которой поручила написание первоначального сценария. Так же есть вероятность, что она займется и постановкой фильма. На счету Шеффер значится только одна снятая по ее же сценарию фантастическая мелодрама «Таймер».

По стилистике фильм должен быть ближе всего к картине «Первый мститель: Другая война». Будущая картина может стать шпионским триллером про отношения России и США в альтернативной вселенной комиксов.