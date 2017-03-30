Климова и Месхи, Боярская и Матвеев, Гослинг и Мендес и еще 4 семейные пары в кино

Часто случается, что актерам, которые состоят в браке или отношениях, приходится играть в одном фильме. Одни называют это сложным испытанием, а другие говорят, что с родным человеком на площадке проще. Бывает, что экранная пара строит отношения и в жизни. Мы знакомим вас с 7 семейными парами, которые исполняли роли в одном фильме.

Екатерина Климова и Гела Месхи

Они познакомились на съемочной площадке сериала «Волчий след».

Как признался Гела в одном из телеинтервью, он «заступорил, когда увидел Екатерину на пробах». Гела Месхи дважды делал предложение актрисе – один раз на мостике в Центральном парке в Нью-Йорке, а второй – на Эйфелевой башне.

Летом 2015 года пара сыграла свадьбу, а осенью того же года Климова родила дочь Беллу. Девочка стала четвертым ребенком актрисы – у нее трое детей от предыдущих браков. Как отмечает Екатерина, Гела нашел общий язык с ее детьми.

Екатерина Климова, актриса:

Он такой настоящий отец, который справляется со всей оравой и делает это от чистого сердца.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Отношения пары начались в 2010 году на съемках сериала «Закрытая школа», где актёры играли влюбленных. Агата и Павел вспоминали историю, когда актер попросил у ассистента номер девушки, чтобы пригласить на свидание, но не так записал одну цифру – в итоге герой сериала «Мажор» звонил Агате много раз, а абонент был недоступен.

Свадьбу пара сыграла летом 2011-го.

Через два года у них родился сын Тимофей, а в 2016 году Павел и Агата стали родителями дочки Мии.

Павел Прилучный, актер:

Когда-нибудь я расскажу своим детям, что до встречи с их мамой никогда не верил в любовь с первого взгляда. И только встретив Агату понял, что она существует, любовь эта… Как будто в голове что-то щелкнуло, и я больше ни о ком не мог думать. И скажу детям, чтобы они ждали именного такого чувства.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев

Актеры впервые сыграли вместе в фильме «Не скажу». Играли пару на грани разрыва.

Официально о своих отношениях влюбленные объявили в 2008 году.

В 2010 году Боярская и Матвеев сыграли свадьбу, а через два года у них родился сын Андрей. Вместе пара снялась еще в нескольких фильмах – «С новым годом, мамы», «Сказка. Есть». Последняя совместная работа Боярской и Матвеева –фильм Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского», который выйдет на экраны в 2017 году.

В одном из интервью супруги сказали, что относятся к своему сыну как к равному и видят в нем не только ребенка, но и друга. А на вопрос, почему Елизавета и Максим вместе, несмотря на то, что они такие разные, девушка ответила, что быть женой, матерью и хозяйкой – это новая и интересная роль.

Елизавета Боярская, актриса:

Мне даже кажется, что в браке мы с Максимом как бы ополовинились и соединились в одно целое. Я ясно чувствую, насколько обогатилась с появлением его в моей жизни, и, как бы это самонадеянно ни звучало, чувствую и то, что дала ему сама...

Екатерина Вилкова и Илья Любимов

Пара поженилась и обвенчалась в 2011 году. Однако снялись вместе актеры только через пять лет совместной жизни – в комедии «Одноклассницы» и сериале «Отель Элеон». У Екатерины и Ильи двое детей – пятилетняя Павла и трехлетний Петр. Актер рассказывал, что чувствует себя главнокомандующим своего маленького отряда, в котором поровну мальчиков и девочек.

Илья Любимов, актер:

Она [Екатерина] абсолютно гармоничный человек, и, мне кажется, я многому у нее учусь. Я вообще счастливый, у меня есть своя маленькая армия: жена, дочь и сын.