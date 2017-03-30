Прямой эфир

Климова и Месхи, Боярская и Матвеев, Гослинг и Мендес и еще 4 семейные пары в кино

30 марта 2017 14:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Часто случается, что актерам, которые состоят в браке или отношениях, приходится играть в одном фильме. Одни называют это сложным испытанием, а другие говорят, что с родным человеком на площадке проще. Бывает, что экранная пара строит отношения и в жизни. Мы знакомим вас с 7 семейными парами, которые исполняли роли в одном фильме.

Екатерина Климова и Гела Месхи

Они познакомились на съемочной площадке сериала «Волчий след».

Как признался Гела в одном из телеинтервью, он «заступорил, когда увидел Екатерину на пробах». Гела Месхи дважды делал предложение актрисе – один раз на мостике в Центральном парке в Нью-Йорке, а второй – на Эйфелевой башне.

Летом 2015 года пара сыграла свадьбу, а осенью того же года Климова родила дочь Беллу. Девочка стала четвертым ребенком актрисы – у нее трое детей от предыдущих браков. Как отмечает Екатерина, Гела нашел общий язык с ее детьми.

Екатерина Климова, актриса:
Он такой настоящий отец, который справляется со всей оравой и делает это от чистого сердца.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Отношения пары начались в 2010 году на съемках сериала «Закрытая школа», где актёры играли влюбленных. Агата и Павел вспоминали историю, когда актер попросил у ассистента номер девушки, чтобы пригласить на свидание, но не так записал одну цифру – в итоге герой сериала «Мажор» звонил Агате много раз, а абонент был недоступен.

Свадьбу пара сыграла летом 2011-го.

Через два года у них родился сын Тимофей, а в 2016 году Павел и Агата стали родителями дочки Мии.

Павел Прилучный, актер:
Когда-нибудь я расскажу своим детям, что до встречи с их мамой никогда не верил в любовь с первого взгляда. И только встретив Агату понял, что она существует, любовь эта… Как будто в голове что-то щелкнуло, и я больше ни о ком не мог думать. И скажу детям, чтобы они ждали именного такого чувства.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев

Актеры впервые сыграли вместе в фильме «Не скажу». Играли пару на грани разрыва.

Официально о своих отношениях влюбленные объявили в 2008 году.

В 2010 году Боярская и Матвеев сыграли свадьбу, а через два года у них родился сын Андрей. Вместе пара снялась еще в нескольких фильмах – «С новым годом, мамы», «Сказка. Есть». Последняя совместная работа Боярской и Матвеева –фильм Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского», который выйдет на экраны в 2017 году.

В одном из интервью супруги сказали, что относятся к своему сыну как к равному и видят в нем не только ребенка, но и друга. А на вопрос, почему Елизавета и Максим вместе, несмотря на то, что они такие разные, девушка ответила, что быть женой, матерью и хозяйкой – это новая и интересная роль.

Елизавета Боярская, актриса:
Мне даже кажется, что в браке мы с Максимом как бы ополовинились и соединились в одно целое. Я ясно чувствую, насколько обогатилась с появлением его в моей жизни, и, как бы это самонадеянно ни звучало, чувствую и то, что дала ему сама...

Екатерина Вилкова и Илья Любимов

Пара поженилась и обвенчалась в 2011 году. Однако снялись вместе актеры только через пять лет совместной жизни – в комедии «Одноклассницы» и сериале «Отель Элеон». У Екатерины и Ильи двое детей – пятилетняя Павла и трехлетний Петр. Актер рассказывал, что чувствует себя главнокомандующим своего маленького отряда, в котором поровну мальчиков и девочек.

Илья Любимов, актер:
Она [Екатерина] абсолютно гармоничный человек, и, мне кажется, я многому у нее учусь. Я вообще счастливый, у меня есть своя маленькая армия: жена, дочь и сын. 

Венсан Кассель и Моника Белуччи

Актеры познакомились в 1996 году на съемках фильма «Кваритра».

С этого времени и началась история одной из самых красивых пар. Сначала Касселю не понравилось, что ему придется играть с неизвестной актрисой, и он невзлюбил Монику. Однако девушка доказала свой талант – за роль в «Квартире» Белуччи получила премию «Сезар» и дала успешный старт своей карьере. Пара сыграла вместе еще в четырех фильмах – «Доберман», «Каким ты меня хочешь?», «Непокорный», «Необратимость».

В 1999 году влюбленные поженились. В 2004 году у них родилась дочь Дева, а через шесть лет Моника родила еще одну – Леони. На тот момент актрисе было 45 лет. Все эти годы пресса то и дело разлучала Касселя и Белуччи, но в 2013 году слухи стали правдой – пара подала на развод.

Хавьер Бардем и Пенеполпа Крус

До своей свадьбы в 2010 году актеры были знакомы в течение 15 лет и не проявляли особого интереса друг к другу. Первой совместной работой стал фильм «Ветчина, ветчина», где будущей музе Педро Альмодовара было всего 16 лет. Следующая встреча Крус и Бардема на площадке случилась в 2008 году на съемках фильма Вуди Аллена «Вики. Кристина. Барселона». Актер стал много времени проводить с Пенелопой, они репетировали и обсуждали своих персонажей. Фильм подарил актрисе не только победу на премии «Оскар», но и супруга.

У этой испанской пары двое детей: сын Леонардо и дочь Луна. Бардем признался, что Пенелопа сделала его абсолютно счастливым.

Хавьер Бардем, актер:
Благодаря ей я обрел мир в душе. Я искренне благодарю того, кто там наверху, и смотрит на нас, за то, что дал мне возможность быть любимым.

Райан Гослинг и Ева Мендес

Пара бережет свои отношения от посторонних, но одно известно точно: их роман начался на съемочной площадке фильма «Место под соснами». В этой драме актеры сыграли супружескую пару.

Гослинг и Мендес воспитывают двух дочерей – двухлетнюю Эсмеральду и годовалую Амаду. Публично о своих отношениях пара почти не говорит. Однако в 2017 году, когда актер получал «Золотой глобус» за роль в фильме «Ла-Ла Ленд», большую часть своей речи он посвятил Еве. Гослинг благодарил ее за то, что пока он работал – она беременная воспитывала их старшую дочь и заботилась о своем больном брате. По словам актера, именно благодаря Мендес он смог получить эту награду. В конце речи канадец признался жене и дочкам в любви.

Больше фактов об актере можно прочитать здесь

# Фотофакт # калейдоскоп # Кино # Екатерина Климова # Елизавета Боярская # Максим Матвеев # Пенелопа Крус

Другие новости рубрики

Все новости
Стивена Кинга обвинили в плагиате и потребовали 500 миллионов долларов
30 марта 2017 11:33

Стивена Кинга обвинили в плагиате и потребовали 500 миллионов долларов

Вышло короткометражное продолжение фильма «Реальная любовь»
29 марта 2017 12:24

Вышло короткометражное продолжение фильма «Реальная любовь»

РАЙское место: кто победил на премии «Ника» и что постили гости в соцсетях
29 марта 2017 12:08

РАЙское место: кто победил на премии «Ника» и что постили гости в соцсетях