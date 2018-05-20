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Объявлены победители Каннского кинофестиваля. Обладателем главного приза стал Хирокадзу Корээда

20 мая 2018 09:09
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Новости Франции. 19 мая на Лазурном берегу завершился 71 международный Каннский кинофестиваль.  

В этом году главную награду фестиваля, «Золотую пальмовую ветвь», получила работа японского режиссера Хирокадзу Корээды. Его фильм «Магазинные воришки» рассказывает о бедной японской семье, приютившей маленькую девочку.  

Объявлены победители Каннского кинофестиваля. Обладателем главного приза стал Хирокадзу Корээда-1

Фото: AFP  

Гран-при фестиваля была удостоена кинокартина американского режиссёра Спайка Ли. На конкурсе он представил фильм «Черный клановец». В своей работе Ли поднимает тему расизма в США. Картина основана на реальной истории чернокожего полицейского и его напарника еврейского происхождения, которые внедрились в организацию Ку-клукс-клан.  

Объявлены победители Каннского кинофестиваля. Обладателем главного приза стал Хирокадзу Корээда-4

Фото: FDC 

Специальная «Золотая пальмовая ветвь» была вручена франко-швейцарскому кинорежиссёру Жан-Люку Годару, который представил картину «Образ и речь». Фильм состоит из фрагментов других работ Годара и сопровождается закадровым текстом.  

Лучшим режиссером был признан Павел Павликовский из Польши. На конкурсе он представил фильм «Холодная война». Картина повествует о любви музыканта и певицы на фоне холодной войны.  

Объявлены победители Каннского кинофестиваля. Обладателем главного приза стал Хирокадзу Корээда-7

Фото: AFP  

В этом году жюри присудило две награды за лучший сценарий. Призы получили итальянка Аличе Рорвахер за картину «Счастливый Лазарь», а также Джафар Панахи и Надер Саевар из Ирана за фильм «Три лица».  

Объявлены победители Каннского кинофестиваля. Обладателем главного приза стал Хирокадзу Корээда-10

Фото: AFP  

В первом фильме рассказывается о мальчике из итальянской деревушки, который работает на аристократическое семейство и сближается с одним из детей. В работе Панахи представлена история об иранской актрисе, которая получила письмо с просьбой о помощи и отправилась на поиски отправителя.  

Объявлены победители Каннского кинофестиваля. Обладателем главного приза стал Хирокадзу Корээда-13

Фото: AFP  

Приз за лучшую женскую роль получила главная героиня фильма «Айка» – Самал Еслямова из Казахстана. Картина повествует о мигрантке, приехавшей в Москву.  

Объявлены победители Каннского кинофестиваля. Обладателем главного приза стал Хирокадзу Корээда-16

Фото: AFP  

Приз за лучшую мужскую роль достался итальянцу Марчелло Фонте за главную роль в «Догмэн». В фильме показывается жизнь простого владельца собачьей парикмахерской, приятель которого является внушающим страх криминальным типом.  

Объявлены победители Каннского кинофестиваля. Обладателем главного приза стал Хирокадзу Корээда-19

Фото: AFP  

Приз жюри достался ливанскому режиссёру Надин Лабаки за фильм «Капернаум». В нём рассказывается о мальчике, который родился в бедной семье и вынужден бороться за выживание. Изюминкой фильма стало взрослое поведение ребёнка и то, что он подал на родителей в суд за своё рождение.  

Объявлены победители Каннского кинофестиваля. Обладателем главного приза стал Хирокадзу Корээда-22

Фото: AFP  

Белорусские фильмы в этом году не были представлены на фестивале.  

Каннский международный кинофестиваль проходил с 8 по 19 мая 2018 года.  

О том, как проходило открытие, можно узнать здесь.  

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