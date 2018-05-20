Объявлены победители Каннского кинофестиваля. Обладателем главного приза стал Хирокадзу Корээда

Новости Франции. 19 мая на Лазурном берегу завершился 71 международный Каннский кинофестиваль. В этом году главную награду фестиваля, «Золотую пальмовую ветвь», получила работа японского режиссера Хирокадзу Корээды. Его фильм «Магазинные воришки» рассказывает о бедной японской семье, приютившей маленькую девочку.

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Гран-при фестиваля была удостоена кинокартина американского режиссёра Спайка Ли. На конкурсе он представил фильм «Черный клановец». В своей работе Ли поднимает тему расизма в США. Картина основана на реальной истории чернокожего полицейского и его напарника еврейского происхождения, которые внедрились в организацию Ку-клукс-клан.

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Специальная «Золотая пальмовая ветвь» была вручена франко-швейцарскому кинорежиссёру Жан-Люку Годару, который представил картину «Образ и речь». Фильм состоит из фрагментов других работ Годара и сопровождается закадровым текстом. Лучшим режиссером был признан Павел Павликовский из Польши. На конкурсе он представил фильм «Холодная война». Картина повествует о любви музыканта и певицы на фоне холодной войны.

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В этом году жюри присудило две награды за лучший сценарий. Призы получили итальянка Аличе Рорвахер за картину «Счастливый Лазарь», а также Джафар Панахи и Надер Саевар из Ирана за фильм «Три лица».

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В первом фильме рассказывается о мальчике из итальянской деревушки, который работает на аристократическое семейство и сближается с одним из детей. В работе Панахи представлена история об иранской актрисе, которая получила письмо с просьбой о помощи и отправилась на поиски отправителя.

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Приз за лучшую женскую роль получила главная героиня фильма «Айка» – Самал Еслямова из Казахстана. Картина повествует о мигрантке, приехавшей в Москву.

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Приз за лучшую мужскую роль достался итальянцу Марчелло Фонте за главную роль в «Догмэн». В фильме показывается жизнь простого владельца собачьей парикмахерской, приятель которого является внушающим страх криминальным типом.

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Приз жюри достался ливанскому режиссёру Надин Лабаки за фильм «Капернаум». В нём рассказывается о мальчике, который родился в бедной семье и вынужден бороться за выживание. Изюминкой фильма стало взрослое поведение ребёнка и то, что он подал на родителей в суд за своё рождение.

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