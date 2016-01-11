В Лос-Анджелесе состоялась 73-я церемония вручения премии «Золотой глобус»

Новости США. В калифорнийском Беверли-Хиллз ассоциация зарубежной прессы раздавала вечером 10 января «Золотые глобусы» лучшим из лучших в Голливуде и за его пределами. Лучшей актрисой стала Леди Гага за роль в сериале «Американская история ужасов». Лучший актер — Ди Каприо за «Выжившего». Сам этот фильм и его создатель Иньярриту стали, соответственно, лучшей драмой и лучшим режиссером.

«Марсианин» и сыгравший в нем Мэтт Деймон названы, опять же соответственно, лучшим комедийным фильмом и лучшим комиком. «Золотой Глобус» почитают за репетицию «Оскара» — если это так, то Голливуд в 2016 году снова оказался в большом долгу перед вечностью и Большим киноискусством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ