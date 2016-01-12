Джордж Лукас «списал» «Звездные войны» с фильма «Скрытая крепость»: на сколько сильно картины похожи?

Новости США. «Звездные войны» – это блестящий, нетрадиционный взгляд на галактику, фантастическое приключение, к идее которого Джорджу Лукасу, режиссеру-сценаристу, не пришлось долго идти. Он не скрывает, что позаимствовал идею из фильма «Скрытая Крепость», 1958 г. Джордж Лукас, американский кинорежиссер:

В фильме «Скрытая Крепость» меня поразило то, что история была преподнесена с точки зрения двух незначительных героев. Я подумал, что будет отлично рассказать историю «Звездных войн» также через двух второстепенных персонажей, как это было у Куросавы. В случае «Звездных войн» через двух дроидов.

Фамилия Куросавы на тот момент уже имела серьезный вес в японском кинематографе. Режиссер привлек к себе всемирное внимание благодаря фильму «Расёмон», это замысловатая криминальная драма, которая получила высшую награду на Венецианском кинофестивале в 1951 году. Новые голливудские таланты – Мартин Скорсезе, Фрэнсис Форд Копола, Стивен Спилберг – были очарованы художественной, философичной и живой работой Куросавы. Благодаря их содействию японский режиссер был понят Западной публикой, рассказыает BBC. Мартин Скорсезе, американский кинорежиссер:

Позвольте, я скажу просто: Куросава – мой учитель.



Фото. Акира Куросава

Многие режиссеры международного класса обращали внимание на творчество Куросавы, но мало кто пытался его понять – просто массово переделывали. Так, например, по мотивам фильма «Семь самураев» 1954 года Джоном Стёрджесом была снята «Великолепная семерка» в 1960-м. Ну а Джорджа Лукаса на создание «Звездных войн» в начале 70-х вдохновила «Скрытая Крепость». С ее подачи родилась необычная смесь безрассудства, фарса и сказочных архетипов, история о том, как гражданская война влияет на двух неуклюжих, вечно ссорящихся деревенщин. В фильме Куросавы гражданская война происходит в 16 веке в Японии. Двое потрепанных судьбой сельских жителей (из высокого «Тахея» и низкого «Матащичи»), как и дроиды, не могут примириться, пока их не соединяет случай: они должны помочь бородатому генералу сопроводить принцессу Юки. Таким же образом дроиды помогли Бену Кеноби сопроводить принцессу Леи на повстанческую базу. Разница лишь в том, что герои Куросавы не являются верными служащими – они лицемерно посматривают на золото принцессы.



Фото. Юки/Лея

Образ королевы Амидалы, которая маскируется служанкой в эпизоде «Скрытая угроза», также подсмотрен у Куросавы: принцесса Юка притворялась немой, чтобы передвигаться незамеченной по вражеской территории. Существует у Лукаса по аналогии и тучный раб, который мог быть кузеном Джабба Хатт, и мшистые леса, которые предвидит Эндор Эвоки. И даже на роль Оби Вана создатель киноэпопеи Джордж Лукас планировал пригласить японского актера Тосиро Мифунэ, который играл генерала времен войны клонов в «Скрытой крепости».



Фото. Джордж Лукас, «Звездные войны»