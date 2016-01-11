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Чем Леди Гага напугала Леонардо Ди Каприо и почему смеются над прической Ченнинга Татума – курьезы «Золотого глобуса»

11 января 2016 15:40
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Новости США. Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась торжественная церемония вручения премии «Золотой глобус».

Триумфатором в этом году стал эпический вестерн «Выживший».

Помимо главной награды – как лучший драматический фильм, статуэтку за режиссуру взял его автор, мексиканец Алехандро Гонсалес Иньярриту. Исполнитель главной роли Леонардо Ди Каприо был назван лучшим драматическим актером.

Чем Леди Гага напугала Леонардо Ди Каприо и почему смеются над прической Ченнинга Татума – курьезы «Золотого глобуса»-1


Алехандро Гонсалес Иньярриту и Леонардо Ди Каприо

Ассоциация зарубежной прессы отметила выдающуюся работу Ди Каприо в этом фильме. Напомним, картина основана на реальных событиях.

Чем Леди Гага напугала Леонардо Ди Каприо и почему смеются над прической Ченнинга Татума – курьезы «Золотого глобуса»-4

Алехандро Гонсалес Иньярриту, режиссер:
Это были самые сложные съемки в моей жизни. И я благодарен своей команде за поддержку. Мы столько месяцев работали в холоде и очень тяжелых условиях, чтобы этот фильм получился. Но мы все здесь хорошо знаем, что боль проходит, а фильм остается навсегда.


Алехандро Гонсалес Иньярриту

Награды розданы, кому-то предстоит провести работу над ошибками. А поклонники кинопремии по всему миру, как водится, еще долго будут обсуждать и результаты, и туалеты звезд, дефилировавших по красной ковровой дорожке. В этом году «Золотой глобус» как никогда богат и на курьезы.

Прическа Ченнинга Татума не дает покоя интернет-пользователям

Чем Леди Гага напугала Леонардо Ди Каприо и почему смеются над прической Ченнинга Татума – курьезы «Золотого глобуса»-7

В этом году смешок вызвала прическа голливудского актера Ченнинга Татума. Артист, известный по ролям в фильмах «Шаг вперед» и «Супер Майк», был одним из гостей церемонии «Золотой глобус».



«Прическа Ченнинга Татума – тот случай, когда плохие вещи случаются с хорошими людьми», – пишут в Сети.  

Чем Леди Гага напугала Леонардо Ди Каприо и почему смеются над прической Ченнинга Татума – курьезы «Золотого глобуса»-9

«Супергерои тоже делают ошибки», – резюмирует The Huffington Post.

Реакция Ди Каприо на победу Леди Гаги

Реакция Леонардо Ди Каприо в тот момент, когда певица Леди Гага, направляясь на сцену за своим «Золотым глобусом», задела его локоть, взорвала Интернет.

Чем Леди Гага напугала Леонардо Ди Каприо и почему смеются над прической Ченнинга Татума – курьезы «Золотого глобуса»-12

Видео и фото мгновенно разлетелись в сети с подписью «Реакция Ди Каприо бесценна».

Когда журналисты уточнили у самого актера, как стоит понимать его гримасу, Ди Каприо удивился: «Боже! Так это все обсуждают? Да я просто не знал, что меня толкнуло. Вот и все!».

Чем Леди Гага напугала Леонардо Ди Каприо и почему смеются над прической Ченнинга Татума – курьезы «Золотого глобуса»-15

Певица, а теперь уже и актриса Леди Гага признана лучшей за роль в сериале «Американская история ужасов».

«Камень в огород» Леонардо Ди Каприо

Джон Хилл, сыгравший в фильме Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-Стрит», со сцены подшучивал над Леонардо Ди Каприо, своим коллегой по этому фильму. Хилл надел на голову шапку медвежонка и обратился к публике. Зрители, впрочем, быстро поняли, что медвежонок – пародия на медведицу гризли из фильма «Выживший», которая нападает на главного героя и наносит ему тяжелые травмы. 

Чем Леди Гага напугала Леонардо Ди Каприо и почему смеются над прической Ченнинга Татума – курьезы «Золотого глобуса»-18

Джон Хилл:
Я хочу поблагодарить Леонардо, моего партнера по фильму. Ты был феноменален! И, конечно, моего режиссера Алехандро. Я – двухлетний медвежонок из Сьерра-Невады, я так благодарен, что ты дал мне шанс сняться в этом фильме! Я этого не забыл!

Чувство юмора Евы Лонгории и Америки Ферреры 

Выйдя на сцену, чтобы вручить очередную награду, Ева Лонгория и Америка Феррера не упустили возможность в шутливой форме раскритиковать работу пресс-службы «Золотого глобуса». Ранее выяснилось, что администрация фестиваля не различает латиноамериканских актрис.

Чем Леди Гага напугала Леонардо Ди Каприо и почему смеются над прической Ченнинга Татума – курьезы «Золотого глобуса»-21

В декабре, опубликовав на официальной странице премии в Twitter анонс, фотографию, на которой была запечатлена Ферерра, подписали именем другой латиноамериканской актрисы – Джины Родригез.

Со сцены кинопремии прозвучал следующий диалог.

Ева Лонгория:
Привет, я Ева Лонгория. Не Ева Мендес.

Америка Феррера:
Привет, я Америка Феррера. Не Джина Родригес.

Ева Лонгория:
И ни одна из нас – не Розарио Доусон.

Зал взорвался смехом. 

Замечание Дженнифер Лоуренс

Чем Леди Гага напугала Леонардо Ди Каприо и почему смеются над прической Ченнинга Татума – курьезы «Золотого глобуса»-24

На встрече с журналистами, проходившей после вручения кинопремии, репортер задал Дженнифер Лоуренс, признанной лучшей комедийной актрисой, вопрос. Он формулировал мысль, уткнувшись в телефон, что вывело актрису из себя. 



Дженнифер Лоуренс (репортеру):
Ты не можешь провести всю свою жизнь за телефоном, бро. Так нельзя. Ты должен жить в настоящем времени.

Когда тот же журналист спросил Дженнифер Лоуренс, видит ли она себя среди претендентов на «Оскар», актриса ответила вот так: «Сейчас мы на «Золотом глобусе». Если бы ты оторвался от своего телефона, ты бы заметил это».

Мнения пользователей социальных сетей на ситуацию разделились. Кто-то даже назвал Лоуренс грубиянкой.

# Фотофакт # Кино # Кинопремия «Золотой Глобус» # Алехандро Гонсалес Иньярриту

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