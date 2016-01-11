Чем Леди Гага напугала Леонардо Ди Каприо и почему смеются над прической Ченнинга Татума – курьезы «Золотого глобуса»

Новости США. Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась торжественная церемония вручения премии «Золотой глобус». Триумфатором в этом году стал эпический вестерн «Выживший». Помимо главной награды – как лучший драматический фильм, статуэтку за режиссуру взял его автор, мексиканец Алехандро Гонсалес Иньярриту. Исполнитель главной роли Леонардо Ди Каприо был назван лучшим драматическим актером.



Алехандро Гонсалес Иньярриту и Леонардо Ди Каприо

Ассоциация зарубежной прессы отметила выдающуюся работу Ди Каприо в этом фильме. Напомним, картина основана на реальных событиях.

Алехандро Гонсалес Иньярриту, режиссер:

Это были самые сложные съемки в моей жизни. И я благодарен своей команде за поддержку. Мы столько месяцев работали в холоде и очень тяжелых условиях, чтобы этот фильм получился. Но мы все здесь хорошо знаем, что боль проходит, а фильм остается навсегда.





Алехандро Гонсалес Иньярриту

Награды розданы, кому-то предстоит провести работу над ошибками. А поклонники кинопремии по всему миру, как водится, еще долго будут обсуждать и результаты, и туалеты звезд, дефилировавших по красной ковровой дорожке. В этом году «Золотой глобус» как никогда богат и на курьезы. Прическа Ченнинга Татума не дает покоя интернет-пользователям

В этом году смешок вызвала прическа голливудского актера Ченнинга Татума. Артист, известный по ролям в фильмах «Шаг вперед» и «Супер Майк», был одним из гостей церемонии «Золотой глобус».







«Прическа Ченнинга Татума – тот случай, когда плохие вещи случаются с хорошими людьми», – пишут в Сети.

«Супергерои тоже делают ошибки», – резюмирует The Huffington Post. Реакция Ди Каприо на победу Леди Гаги Реакция Леонардо Ди Каприо в тот момент, когда певица Леди Гага, направляясь на сцену за своим «Золотым глобусом», задела его локоть, взорвала Интернет.

Видео и фото мгновенно разлетелись в сети с подписью «Реакция Ди Каприо бесценна». Когда журналисты уточнили у самого актера, как стоит понимать его гримасу, Ди Каприо удивился: «Боже! Так это все обсуждают? Да я просто не знал, что меня толкнуло. Вот и все!».

Певица, а теперь уже и актриса Леди Гага признана лучшей за роль в сериале «Американская история ужасов». «Камень в огород» Леонардо Ди Каприо Джон Хилл, сыгравший в фильме Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-Стрит», со сцены подшучивал над Леонардо Ди Каприо, своим коллегой по этому фильму. Хилл надел на голову шапку медвежонка и обратился к публике. Зрители, впрочем, быстро поняли, что медвежонок – пародия на медведицу гризли из фильма «Выживший», которая нападает на главного героя и наносит ему тяжелые травмы.

Джон Хилл:

Я хочу поблагодарить Леонардо, моего партнера по фильму. Ты был феноменален! И, конечно, моего режиссера Алехандро. Я – двухлетний медвежонок из Сьерра-Невады, я так благодарен, что ты дал мне шанс сняться в этом фильме! Я этого не забыл! Чувство юмора Евы Лонгории и Америки Ферреры Выйдя на сцену, чтобы вручить очередную награду, Ева Лонгория и Америка Феррера не упустили возможность в шутливой форме раскритиковать работу пресс-службы «Золотого глобуса». Ранее выяснилось, что администрация фестиваля не различает латиноамериканских актрис.

В декабре, опубликовав на официальной странице премии в Twitter анонс, фотографию, на которой была запечатлена Ферерра, подписали именем другой латиноамериканской актрисы – Джины Родригез.



Со сцены кинопремии прозвучал следующий диалог. Ева Лонгория:

Привет, я Ева Лонгория. Не Ева Мендес. Америка Феррера:

Привет, я Америка Феррера. Не Джина Родригес. Ева Лонгория:

И ни одна из нас – не Розарио Доусон.



Зал взорвался смехом. Замечание Дженнифер Лоуренс

На встрече с журналистами, проходившей после вручения кинопремии, репортер задал Дженнифер Лоуренс, признанной лучшей комедийной актрисой, вопрос. Он формулировал мысль, уткнувшись в телефон, что вывело актрису из себя.







Дженнифер Лоуренс (репортеру):

Ты не можешь провести всю свою жизнь за телефоном, бро. Так нельзя. Ты должен жить в настоящем времени.