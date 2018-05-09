Бланшетт, Крус, Мур и Стюарт: лучшие наряды церемонии открытия Каннского кинофестиваля

В нынешнем году председателем жюри стала актриса Кейт Бланшетт. Она и другие члены жюри , среди которых Кристен Стюарт, Дени Вильнев, Андрей Звягинцев, Леа Сейду, появились на красной дорожке.

Среди гостей на открытии также появились Пенелопа Крус и Хавьер Бардем, Джулианна Мур, Хлоя Севиньи и Джорджиа Мэй Джаггер.

На Пенелопе Крус было надето винтажное платье от Chanel, Джулианна Мур предпочла для данного выхода яркое красное платье от Givenchy Couture, Кейт Бланшетт остановила свой выбор на платье от Armani Prive. Примечательно, что актриса уже надевала этот наряд четыре года назад – на церемонию «Золотой глобус-2014». Стоит отметить, что наряд идет актрисе все так же и спустя несколько лет.

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