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Во Франции стартует 71-й Каннский кинофестиваль: что покажут на смотре

08 мая 2018 12:16
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8 мая открывается 71-ый Международный Каннский кинофестиваль – один из старейших в мире.

За главный приз смотра будут бороться более 20 фильмов. В состав жюри вошли Дени Вильнев, Леа Сейду, Кристен Стюарт, Андрей Звягинцев, который стал первым россиянином в 21 веке в жюри фестиваля, Чанг Чен, Ава ДюВерне, Хаджа Нин и Робер Гедигян.

Предстедатель жюри – Кейт Бланшетт (читать далее).

Во Франции стартует 71-й Каннский кинофестиваль: что покажут на смотре-1

Фото: twitter.com/festival_cannes

В основную конкурсную программу включен фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» о Викторе Цое (здесь подробнее).

Фильм открытия фестиваля – «Все знают» Асгара Фархади. Ранее режиссер получил премию «Оскар» за «Коммивояжера». Фильм закрытия – «Человек, который убил Дон Кихота». Он является самым известным долгостроем в кино. Съемки фильма не могли закончить с 2000 года.

Во Франции стартует 71-й Каннский кинофестиваль: что покажут на смотре-4

Фото: twitter.com/festival_cannes

В рамках внеконкурсных показов продемонстрируют фильм Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек». В 2011 году Триера сделали персоной нон грата Канн за шутки о нацизме и Гитлере. В этом году фильм режиссера будет показан на фестивале спустя семь лет ожидания.

Также в Каннах будет показана картина «Хан Соло: Звездные войны. Истории».

# Кино # Кино # Кейт Бланшетт

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