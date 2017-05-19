Канны-2017: поцелуи, скандалы и битва за кинотеатры

В Каннах 17 мая стартовал юбилейный, 70 кинофестиваль. Длиться он будет 11 дней. Организаторы обещали, что в этом году на Лазурном берегу побывает особенно много звезд. И, хотя самая главная интрига «Канн-2017» – это имена обладателей «Золотой пальмовой ветви», открытие во Дворце фестивалей и конгрессов и последующие несколько дней уже порадовали нас любопытными историями и нарядами. 1. Жгучий поцелуй Моники Белуччи и Алекса Лутса. Хозяйка вечера, 52-летняя Моника Белуччи, блистала с самого прибытия в Канны. Не успели все восхититься одной из самых красивых женщин церемонии, как она подкинула новый повод для обсуждения: неожиданно, но весьма страстно поцеловала на сцене актера Алекса Лутса.

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Судя по некоторой заминке, 38-летний француз, как и зрители, был не вполне готов к такому повороту событий. Фанаты тут же связали эту страсть с тем, что Венсан Кассель прибыл в Канны со своей новой девушкой, 20-летней моделью Тиной Кунаки. Скептики же настаивают на том, что организаторы просто решили развлечь публику испытанным способом. Ведь на открытии «Канн-2016» подобный поцелуй, только в исполнении 72-летней Катрин Денев и 42-летнего Лорана Лафитта, сорвал бурные аплодисменты. В пользу этой версии говорит танец Моники и Алекса и некоторая театральность и манерность самого поцелуя.

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2. Спор Педро Альмодавара и Уилла Смита.

Члены жюри не сошлись во мнениях об участии в программе кинофестиваля фильмов стриминговых сервисов Amazon и Netflix. Весь вопрос состоит в том, что ленты, которые они представили в Каннах, будут идти только на самих платформах, в кинотеатре их посмотреть не получится. Это возмутило традиционно настроенную часть Каннского фестиваля, который давно и очень плотно сотрудничает с кинотеатрами. Например, режиссер Педро Альмодавар высказался о ситуации, когда киноиндустрии приходится соперничать с новыми игроками. Педро Альмодавар, режиссер:

Я против того, чтобы такие фильмы получали не только «Золотую пальмовую ветвь», но и вообще какие-либо награды. Я делаю это не потому, что не люблю новые технологии. Просто я сражаюсь за тот гипнотический эффект, который оказывает большой экран, и о котором могло забыть нынешнее поколение. ​Экран, на котором вы смотрите кино, не должен быть меньше вашего кресла. Нельзя, чтобы он был частью вашей повседневной рутины. Глядя на него, вы должны чувствовать себя маленьким. Все это не означает, что я не признаю новые технологии.

Источник фото: https://www.instagram.com/willsmithphotos/

В поддержку Netflix выступил актер и режиссер Уилл Смитт. Уилл Смит, актер, режиссер:

Знаете, у меня трое детей: одному 24, двум по 16 и 18. Они дважды в неделю ходят в кино и параллельно смотрят Netflix. Так вот, между тем, что они смотрят в кино, и тем, что на Netflix, очень мало общего. Они, конечно, ходят в кино и преклоняются перед большим экраном, но есть другие фильмы, которые мои дети предпочитают смотреть дома. Нет такого, что они смотрят на Netflix то, что им следовало бы увидеть в кино. В моем доме Netflix – очень полезная вещь, потому что дети смотрят картины, которые в противном случае не посмотрели бы никогда. Netflix объединяет их с миром. Например, бывают фильмы, которые показывают в кинотеатрах где-то в 8000 милях от них. А теперь режиссеров этих фильмов можно найти в соцсетях, а их фильмы – на цифровых платформах. И такая форма соединения только помогает моим детям по достоинству оценить разнообразие мирового кинематографа. 3. Лучшие платья «Канн-2017». Королева вечера Моника Белуччи сияла в темно-синем платье с открытыми плечами от Christian Dior. Интрига наряда была открыта только на премьере «Исмаила», ведь актриса не появлялась на красной дорожке.

Так же поклонников порадовала Белла Хадид. Она осталась верна Alexander Vauthier, декольте и экстремальным разрезам на бедре, но недоработки прошлого года все-таки учла. Нежно-розовое платье надежно сидело на модели и почти не эпатировало публику.

Португальская модель Сара Семпайо остановилась на классическом сочетании «брюнетка в красном». Пышное и богато вышитое платье от Zuhair Murad с длинным подолом никого не оставило равнодушным.

Эль Фаннинг, которая недавно призналась в любви единорогам, выбрала белоснежное платье принцессы от Вивьен Вествуд. Вместе с тем самым единорогом на подоле обосновались звезды, цветы и имя девушки.

Лили-Роуз Депп появилась на открытии в белом хитоне в греческом стиле из круизной коллекции Chanel, украшенном золотыми лавровыми лентами.

Ради Умы Турман Донателла Версаче слегка изменила подиумный вариант платья «Особый взгляд» из коллекции Atelier Versace. Наряд из розового превратился в нюдовый, а рюши и плиссировка уступили место лаконичным линиям.

Ева Герцигова остановилась на приталенном золотом туалете от Roberto Cavalli.

Эмелин Валад всем платьям предпочла костюм от Twinset. И не проградала: образ получился и стильным, и женственным.

Источник фото: https://www.instagram.com/aymelinevalade/

Джессика Честейн, которая в этом году попала в жюри, выбрала платье от Alexander McQueen Pre-Fall. Оно, как и у Умы Турман, слегка отличалось от версии в лукбуке (для подола использовали более плотную ткань).

4. Худшие платья «Канн-2017». Марион Котийяр остановилась на довольно странном платье от Jean Paul Gaultier. Оно, конечно, объединило довольно модные тенденции – корсет, полоски и намек на офисный костюм, только вот очень красивую фигуру Марион, увы, не подчеркнуло.

Хофит Голан пришла в белоснежном костюме. Спереди такой наряд смотрелся волне достойно, хотя и сделал фигуру более приземистой. А вот сбоку можно было рассмотреть бюст телеведущей во всех подробностях.

Источник фото: https://www.instagram.com/victoriabonya/

Фредерик Бель, безусловно, выбрала очень затейливое платье. К сожалению, из-за прозрачной вставки ноги актрисы казались значительно короче, чем есть на самом деле. К тому же бахрома на подоле вообще производила впечатление чего-то инородного.

Источник фото: REUTERS/Regis Duvignau

Но затейливее всех оказалась испанка Виктория Абриль, которая появилась на красной дорожке в пестром кимоно и чем-то вроде катушки на голове.

Источник фото: Jean-Paul Pelissier/Reuters