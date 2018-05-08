Актёр из «Игры престолов» стал самым сильным человеком планеты

Соревнования проходили в столице Филиппин Маниле. Для победы 29-летнему атлету пришлось преодолеть 16 испытаний. Например, мужчина должен был пронести пять предметов массой от 100 до 160 кг на расстояние 15 метров.

Новости Исландии. 6 мая актёр, который исполнил роль Григора Клигана по прозвищу Скачущая Гора в сериале «Игра престолов», завоевал титул самого сильного человека планеты (WSM).

«Бег с мешком песка массой 150 кг/330 фунтов как нечего делать. Позовите своих друзей, которые хотели бы, чтобы я их понёс! Может, 2-3 девушки одновременно?», – весело предложил спортсмен на странице в Instagram.

Чтобы получить заветный титул, Бьёрнссону также пришлось нести на себе автомобиль без крыши и днища, тянуть грузовик, перенести 410-килограммовый холодильник на плечах и многое другое.

«Сильнейший человек на планете-2018! Хочу поблагодарить всех моих родственников, друзей и болельщиков за то, что вы поддерживаете меня на этом пути», – написал Хафтор Юлиус в Instagram после своей победы.

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