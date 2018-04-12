Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» о Цое включен в основной конкурс Каннского фестиваля

Фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» вошел в основную программу Каннского кинофестиваля.

Фестиваль пройдет с 8 по 19 мая на Лазурном берегу. Фильм «Лето» рассказывает о малоизвестных фактах из биографии легендарного музыканта Виктора Цоя. Действие происходит летом 1981 года.

Исполнителями главных ролей в картине стали Тео Ю, Ирина Старшенбаум, музыкант Рома Зверь.

Ирина Старшенбаум:

Фильм «Лето» нашего любимого мастера Кирилла Серебренникова и лучших продюсеров едет на основной конкурс Каннского кинофестиваля. Спасибо всем, кто делал это кино за свободу и любовь! За лучшее лето в жизни! За возможность творить, дружить и сниматься в этом фильме! Ура!!!