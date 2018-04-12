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Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» о Цое включен в основной конкурс Каннского фестиваля

12 апреля 2018 13:21
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Фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» вошел в основную программу Каннского кинофестиваля.

Фестиваль пройдет с 8 по 19 мая на Лазурном берегу. Фильм «Лето» рассказывает о малоизвестных фактах из биографии легендарного музыканта Виктора Цоя. Действие происходит летом 1981 года.

Исполнителями главных ролей в картине стали Тео Ю, Ирина Старшенбаум, музыкант Рома Зверь.

Ирина Старшенбаум:
Фильм «Лето» нашего любимого мастера Кирилла Серебренникова и лучших продюсеров едет на основной конкурс Каннского кинофестиваля. Спасибо всем, кто делал это кино за свободу и любовь! За лучшее лето в жизни! За возможность творить, дружить и сниматься в этом фильме! Ура!!!

Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» о Цое включен в основной конкурс Каннского фестиваля-1

Фото: instagram.com/starshenbaum

Рома Билык:
Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вошел в главный конкурс Каннского фестиваля. Друзья, я поздравляю всех нас с этой прекрасной новостью!

Режиссер Кирилл Серебренников смонтировал картину, когда находился под домашним арестом.

Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» о Цое включен в основной конкурс Каннского фестиваля-3

Фото: instagram.com/hype.film

Фильмы режиссера уже принимали участие в Каннском кинофестивале. Картина «Ученик» была представлена в конкурсе «Особый взгляд» два года назад.

«(М)Ученик» Кирилла Серебренникова и история побед российского кино на Каннском фестивале (читать далее).

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