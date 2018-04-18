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Кейт Бланшетт, Андрей Звягинцев, Кристен Стюарт и другие: назван состав жюри Каннского кинофестиваля

18 апреля 2018 13:02
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Российский режиссер Андрей Звягинцев стал членом жюри Каннского кинофестиваля.

Организаторы киносмотра в Каннах назвали полный состав жюри во главе с Кейт Бланшетт – в его состав вошли «пять женщин, четверо мужчин, которые представляют семь стран и пять континентов».

Кейт Бланшетт, Андрей Звягинцев, Кристен Стюарт и другие: назван состав жюри Каннского кинофестиваля-1

Кейт Бланшетт. Фото: Rich Polk

В состав жюри вошли канадский режиссёр Дени Вильнев, французская актриса Леа Сейду и американская актриса Кристен Стюарт, российский режиссер Андрей Звягинцев, китайский актёр Чанг Чен, американский писатель и продюсер Ава ДюВерне, певица Хаджа Нин из Бурунди и французский режиссёр Робер Гедигян.

Кейт Бланшетт, Андрей Звягинцев, Кристен Стюарт и другие: назван состав жюри Каннского кинофестиваля-4

Дени Вильнев. Фото:  Luis Ricardo Montemayor Cisneros

Председатель жюри – актриса Кейт Бланшетт (читать далее).

Кейт Бланшетт, Андрей Звягинцев, Кристен Стюарт и другие: назван состав жюри Каннского кинофестиваля-7

Кристен Стюарт. Фото: imdb.com

Продюсер Александр Роднянский в социальных сетях отметил, что последний раз российский член жюри, сценарист Мария Зверева, была приглашена на смотр 23 года назад – в 1995 году.

Александр Роднянский:
Участие в жюри Каннского кинофестиваля – это огромная честь, ее трудно переоценить. Я дико рад за Андрея. И горжусь этим его успехом.

Кейт Бланшетт, Андрей Звягинцев, Кристен Стюарт и другие: назван состав жюри Каннского кинофестиваля-10

Леа Сейду. Фото: jonathan olley

Напомним, что в нынешнем году фильм Кирилла Серебренникова «Лето» включен в основной конкурс Каннского фестиваля.

Картина рассказывает о малоизвестных фактах из биографии Цоя – здесь подробнее.

# Фотофакт # Кино # Кино # Кристен Стюарт # Андрей Звягинцев # Леа Сейду # Кейт Бланшетт

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