Кейт Бланшетт, Андрей Звягинцев, Кристен Стюарт и другие: назван состав жюри Каннского кинофестиваля

Организаторы киносмотра в Каннах назвали полный состав жюри во главе с Кейт Бланшетт – в его состав вошли «пять женщин, четверо мужчин, которые представляют семь стран и пять континентов».

В состав жюри вошли канадский режиссёр Дени Вильнев, французская актриса Леа Сейду и американская актриса Кристен Стюарт, российский режиссер Андрей Звягинцев , китайский актёр Чанг Чен, американский писатель и продюсер Ава ДюВерне, певица Хаджа Нин из Бурунди и французский режиссёр Робер Гедигян.

Продюсер Александр Роднянский в социальных сетях отметил, что последний раз российский член жюри, сценарист Мария Зверева, была приглашена на смотр 23 года назад – в 1995 году.

Александр Роднянский:

Участие в жюри Каннского кинофестиваля – это огромная честь, ее трудно переоценить. Я дико рад за Андрея. И горжусь этим его успехом.