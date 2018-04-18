Кейт Бланшетт, Андрей Звягинцев, Кристен Стюарт и другие: назван состав жюри Каннского кинофестиваля
Российский режиссер Андрей Звягинцев стал членом жюри Каннского кинофестиваля.
Организаторы киносмотра в Каннах назвали полный состав жюри во главе с Кейт Бланшетт – в его состав вошли «пять женщин, четверо мужчин, которые представляют семь стран и пять континентов».
Кейт Бланшетт. Фото: Rich Polk
В состав жюри вошли канадский режиссёр Дени Вильнев, французская актриса Леа Сейду и американская актриса Кристен Стюарт, российский режиссер Андрей Звягинцев, китайский актёр Чанг Чен, американский писатель и продюсер Ава ДюВерне, певица Хаджа Нин из Бурунди и французский режиссёр Робер Гедигян.
Дени Вильнев. Фото: Luis Ricardo Montemayor Cisneros
Председатель жюри – актриса Кейт Бланшетт (читать далее).
Кристен Стюарт. Фото: imdb.com
Продюсер Александр Роднянский в социальных сетях отметил, что последний раз российский член жюри, сценарист Мария Зверева, была приглашена на смотр 23 года назад – в 1995 году.
Александр Роднянский:
Участие в жюри Каннского кинофестиваля – это огромная честь, ее трудно переоценить. Я дико рад за Андрея. И горжусь этим его успехом.
Леа Сейду. Фото: jonathan olley
Напомним, что в нынешнем году фильм Кирилла Серебренникова «Лето» включен в основной конкурс Каннского фестиваля.
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