Белорусский триллер и победитель Канн. Что смотреть в кино с 8 ноября: советует критик
Четверг – традиционное время премьер в кинотеатрах. На этой неделе зрителей ждет продолжение детективной истории о приключениях хакера Лисбет Саландер и журналиста Микаэля Блумквиста, победитель нынешнего Каннского кинофестиваля и белорусский психологический триллер с Павлом Харланчуком в главной роли.
Поможет с выбором – кинообозреватель Антон Коляго.
Девушка, которая застряла в паутине
Продолжение детектива о хакере Лисбет Саландер и ее друге – Микаэле Блумквисте. Неординарная парочка оказывается втянута в историю с участием шпионов, киберпреступников и коррумпированных чиновников. Но о себе Лисбет напомнят люди и события из прошлого, от которых девушка долгое время сбегала.
Антон Коляго:
Поклонники романов Стига Ларссона, а тем более экранизации Дэвида Финчера 2011 года, скорее всего, останутся разочарованы новой перезагрузкой «Девушки с татуировкой дракона» – привычный тягучий хитросплетенный нуар упростили до женской версии «Джейсона Борна» с противостоянием брюнетки и блондинки. В роли Лисбет Саландер теперь британка Клер Фой из сериала «Корона» и «Человека на Луне», не совсем ее роль, но в образе шведской хакерши актриса выглядит не хуже предшественниц.
Магазинные воришки
Семья небогатого рабочего из Японии живет на пенсию бабушки, потому некоторые домашние занимаются воровством из супермаркета. Однажды глава семьи находит маленькую девочку Юри на улице и забирает ее домой. В этой семье нет денег, но есть много любви и заботы, которую и дарят ребенку. Вскоре по телевизору показывают объявление о пропавшей девочке, но семья не собирается возвращать Юри. С этого момента в их жизни начинают раскрываться тайны и появляются серьезные проблемы.
Антон Коляго:
Фильм-победитель Каннского кинофестиваля в этом году – какие тут еще могут быть комментарии? Живой классик японского кино Хирокадзу Корээда, мастер тонких семейных драм, снова берется за свою любимую тему и продолжает задавать неудобные вопросы институту семьи. Неспешное, реалистично-бытовое кино, рассуждающее на общечеловеческие темы максимально простым языком.
Пришелец
Космонавт оказывается на Марсе из-за нескольких трагических случайностей. Жизнь мужчины находится в опасности – у него немного припасов и снаряжения, да и на планете он оказался в одиночестве. Пока на Земле пытаются спасти человека, с ним вступает в контакт что-то неизвестное – и произошедшее меняет космонавта. Но все ли происходит на самом деле?
Антон Коляго:
Тот самый фильм, из-за которого сценарист Михаил Расходников судился с авторами «Марсианина» – больно уж похожи его идеи, записанные в 2009 году, на то, что было у Ридли Скотта в 2015-м. Суд Расходников проиграл и фильм пришлось переделывать, что явно не пошло ему на пользу: вся «философия» о поисках себя в космосе кажется слишком банальной, а для размашистого блокбастера явно не хватило бюджета. Наверняка на результате сказалась и гибель режиссера Александра Куликова – картину монтировали уже без него.
Внутри себя
Скриншот из трейлера фильма
У фотографа Максима Каверина есть интересная работа и любимая жена Ольга. Но однажды мужчина получает заказ на серию фото старинного дома. Максим соглашается на эту работу, но становится свидетелем убийства, которое почему-то не попало на пленку.
Антон Коляго:
Первый в истории белорусского коммерческого кино психологический триллер, сделанный по всем канонам Хичкока и Полански, а также современного скандинавского нуара. Лишнее доказательство тому, что классические жанровые приемы работают всегда и везде – кино Сергея Талыбова в какой-то момент действительно увлекает и даже местами пугает. Но чего ему отчаянно недостает, так это самобытности: все показанное на экране вы, скорее всего, видели где-то еще, и даже Минск и тот совсем «не минский».