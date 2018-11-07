На 84 году ушёл из жизни актёр и каскадёр Геннадий Четвериков

Новости Беларуси. 5 ноября в Минске на 84 году жизни скончался актёр и каскадёр Геннадий Четвериков. Об этом сообщается в Facebook киностудии «Беларусьфильм».

Геннадий Четвериков родился 28 апреля 1935 года в Оренбурге. Окончил Уфимское военно-музыкальное училище. В 1956 году начал карьеру актёра.

Мужчина серьёзно занимался силовыми видами спорта и лёгкой атлетикой, благодаря чему исполнял сложнейшие трюки, которые и сейчас мало кто отважится повторить. Четвериков участвовал в цирковых представлениях, где жонглировал гирями.

«Геннадий Четвериков не уставал повторять, что не бывает простых трюков. Даже самый, на первый взгляд, лёгкий из них может стать серьёзным испытанием для неподготовленного человека», – вспоминает режиссёр и сценарист Зоя Климюк.

Артист запомнился своей игрой в фильмах «Пираты ХХ века», «Трудно быть Богом», «Воры в законе», «Пока бьют часы», «Сказание о храбром витязе Фэт-Фрумосе» и других.

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