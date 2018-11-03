Фильмы, отмеченные в Каннах. На XXV Международном кинофестивале «Лістапад» начался показ конкурсных лент

Новости Беларуси. Показ конкурсных лент «Лiстапада» начался 3 ноября в столичных кинотеатрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. XXV Международный кинофестиваль «Лістапад». Первые впечатления с открытия Юбилейный XXV кинофестиваль впечатляет географией: 167 картин из 48 стран.

Впервые в программе участники из Кении и Южной Африки. Так, сегодня минские киноманы уже познавали белый свет (а именно так звучит нынешний девиз форума) с фильмами, отмеченными в Каннах. Это индийско-французская мелодрама и гангстерская история любви от китайского режиссера. Не по-детски серьезная конкуренция и на традиционном конкурсе фильмов для юного зрителя «Лiстападзiк».

Йиндржих Андрш, участник XXV Международного кинофестиваля «Лістапад» (Чехия):

Это фестиваль, как у нас в Карловых Варах, только в Минске – очень масштабно! Поэтому это отличная возможность для молодых режиссеров показать себя. Меня удивило, как широко представлено здесь экспериментальное кино. Я, например, и сам использую нетипичные формы, поэтому мне было приятно попасть в состав участников.