Фильмы, отмеченные в Каннах. На XXV Международном кинофестивале «Лістапад» начался показ конкурсных лент
Новости Беларуси. Показ конкурсных лент «Лiстапада» начался 3 ноября в столичных кинотеатрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
XXV Международный кинофестиваль «Лістапад». Первые впечатления с открытия
Юбилейный XXV кинофестиваль впечатляет географией: 167 картин из 48 стран.
Впервые в программе участники из Кении и Южной Африки. Так, сегодня минские киноманы уже познавали белый свет (а именно так звучит нынешний девиз форума) с фильмами, отмеченными в Каннах. Это индийско-французская мелодрама и гангстерская история любви от китайского режиссера.
Не по-детски серьезная конкуренция и на традиционном конкурсе фильмов для юного зрителя «Лiстападзiк».
Йиндржих Андрш, участник XXV Международного кинофестиваля «Лістапад» (Чехия):
Это фестиваль, как у нас в Карловых Варах, только в Минске – очень масштабно! Поэтому это отличная возможность для молодых режиссеров показать себя.
Меня удивило, как широко представлено здесь экспериментальное кино. Я, например, и сам использую нетипичные формы, поэтому мне было приятно попасть в состав участников.
Рустам Сагдуллаев, актер, режиссер (Узбекистан):
Этот фестиваль действительно международный, мировой. Сколько здесь режиссеров со всего мира! Беларусь достойна такого фестиваля.
Масштабный киносмотр продлится целую неделю в шести кинотеатрах Минска. Помимо конкурсных программ – от актуальной документалистики до национальных киношкол – в программе также оригинальные ретроспективы, выставки и мастер-классы. Аншлаг ожидается и на внеконкурсных показах. На экранах столицы – кино от обладателей Пальмовых ветвей и медведей Берлинале.