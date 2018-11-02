Новый фильм фон Триера и 10 фильмов из лонг-листа «Оскара»: что посмотреть на кинофестивале «Лістапад»

Лістапад за окном – «Лістапад» в кинотеатрах. В этом году в фестивале участвуют 167 картин из 48 стран. Впервые будут показывать фильмы из ЮАР и Кении. Площадками XXV «Лістапада» станут кинотеатры «Центральный», «Мир», «Пионер», «Беларусь», «Москва», Falcon club Бутик кино. Церемония открытия и закрытия состоится в кинотеатре «Москва». Куда же стоит пойти и на что обратить внимание?

Николай Лавренюк, координатор Национального конкурса кинофестиваля «Лістапад»: Кинофестиваль «Лістапад» – это всегда праздник хорошего кино. Он примечателен своими фильмами, широким выбором картин кинематографии. Это возможность для зрителей познакомиться с лучшим из лучшего в мировом кино и также открыть новые территории кинематографии. Это возможность также и для кинематографистов развиваться, встречаться и обучаться, потому что кроме показов есть специальная платформа кинофестиваля «Лістапад», которая проходит на студии «Беларусьфильм», куда также приезжают гости, профессионалы в сфере кино из разных стран.

Какие фильмы будут представлены на кинофестивале?

Николай Лавренюк:

Очень много картин, которые сложно перечислить, но это, как правило, те, которые не видны широкой аудитории. Это и Африка, это и Южная Америка, это и Корея, это и Китай, Вьетнам, в том числе и белорусские фильмы могут быть для многих зрителей открытием, потому что не так часто, к сожалению, демонстрируются на киноэкранах. Здесь есть возможность увидеть мир при помощи фестиваля «Лістапад».

Какой фильм откроет фестиваль?

Николай Лавренюк:

В этом году большая честь открыть фестиваль картиной под названием «Холодная война». Это польский фильм, режиссёр Павел Павликовский, известный для любителей кино картиной «Ида», которая на фестивале «Лістапад» очень громко прозвучала, это был один из первых фестивалей, который эту картину показал и открыл, а впоследствии мы знаем успешную судьбу и триумф этого фильма, в том числе премию «Оскар», которую он получил. К слову, «Холодная война» – также один из претендентов на эту награду, поэтому эта картина, которая, мне кажется, будет интересна и киноманам, и широкому зрителю. Это история любви на фоне истории человечества, на фоне стран, которые живут во времена железного занавеса.