8 «женских» фильмов, которые понравятся мужчинам

Принято считать, что романтические комедии и мелодрамы снимают исключительно для прекрасной половины человечества, и для мужчин просмотр историй из разряда «мальчик встретил девочку, они влюбились, пострадали, но в конце у них все хорошо» сущая пытка. Но есть среди этих фильмов такие, которые могут заинтересовать совершенно любую аудиторию. Мы подобрали для вас несколько преимущественно «женских» картин, которые должны понравиться и мужчинам. «Джерри Магуайер»

Фото: imdb.com

Этот фильм Кэмерона Кроу хоть и сделан по всем законам «женского» кино, но на самом деле он куда глубже и занятнее. История о спортивном агенте, который в один миг теряет невесту, друзей и работу, но влюбляется в мать-одиночку, имеет второе дно. Это фильм о человеке, который боится менять свою жизнь, о том, как учиться видеть главное, а еще это неплохое спортивное кино. Снял «Джерри Магуайера» один из самых интеллигентных и старательных режиссеров нашего времени Кэмерон Кроу, а главную роль сыграл Том Круз. Хотя звезда фильма, конечно, не он, а Кьюба Гудинг-младший, чье легендарное «Show me the money!» принесло актеру «Оскар» за роль второго плана. «Как отделаться от парня за 10 дней»

Фото: imdb.com

Данная комедия ни в коем случае не шедевр, но она уже давно стала классикой. Гротескный сюжет о молодой журналистке, которая пишет материал об ошибках, которые совершают девушки в отношениях, и использует для этого личный опыт, приправлен отличным юмором и замечательными актерами: Кейт Хадсон в этом фильме невероятно очаровательна. А еще «Как отделаться от парня за 10 дней» отличная возможность вспомнить те времена, когда Мэттью МакКонахи был «тем накаченным парнем из комедий», а не угрюмым обладателем «Оскара», толкающего экзистенциальные речи в «Настоящем детективе». Смотрите «Как отделаться от парня за 10 дней» на телеканале СТВ 4 и 5 ноября. «С глаз – долой, из чарта – вон!»

Фото: imdb.com

В 90-х и начале 2000-х комедии с Хью Грантом были едва ли не отдельным киножанром. Но красавец с хитрым взглядом слишком быстро постарел и теперь снимается редко, да и то на ролях второго плана. «С глаз – долой, из чарта – вон!» последняя возможность увидеть на экране того Гранта, которого мы полюбили после «Четырех свадеб и похорон». Это легкий и смешной фильм о уже немолодом музыканте, который некогда блистал в бойсбенде, а теперь вынужден выступать по клубам на тематических мероприятиях 80-х. Романтическая линия в фильме присутствует, но она тут неглавная. В картине великолепная музыкальная составляющая, а пародийный клип несуществующей группы Pop! хочется пересматривать снова и снова. «500 дней лета»

Фото: imdb.com

Образцовая антимелодрама, которая честно говорит об отношениях. Хороший парень встречает девушку, та предупреждает его, что не хочет серьезных отношений, но парень надеется переубедить возлюбленную. В итоге она разбивает ему сердце и продолжает наслаждаться жизнью, а его ждет долгий период восстановления и рефлексии. «500 дней лета» пронзительное кино, которое вполне может изменить взгляды на некоторые вещи. Главные роли сыграли Джозеф Гордон-Левитт (он не был так прекрасен ни в одном своем фильме) и Зои Дешанель (цветовая гамма фильма подбиралась под удивительный цвет ее глаз). «Предложение»

Фото: imdb.com

Главная героиня фильма – директор крупной компании, которой грозит депортация в родную Канаду. Женщина быстро уговаривает своего ассистента фиктивно жениться на ней, а дальше начинается самое интересное… Ни в коем случае не оригинальное, но смешное и доброе кино, в котором романтика подменяется остроумными издевательствами над героями. Сандра Буллок в главной роли неплохо комикует, а в Райане Рейнольдсе уже тогда, в 2009, можно разглядеть кое-какие черты Дэдпула. «Отличница легкого поведения»

Фото: imdb.com

Первая главная роль на большом экране Эммы Стоун, получившей в этом году «Оскар» за «Ла-Ла Ленд». Нетипичное подростковое кино, в котором под несколько пошлым сюжетом скрывается осязаемая драма молодых людей, которым сложно найти себе место в жизни и которые врут не для выгоды, а для того, чтобы сделать свою жизнь среди сверстников хотя бы немного легче. Фильм заслуженно заработал себе место среди лучших комедий последнего десятилетия, а за роль главной героини Эмма Стоун получила первую в карьере номинацию на «Золотой глобус». «Девичник в Вегасе»

Фото: imdb.com

Произведшая настоящий фурор на Западе комедия, название которой правильнее было бы перевести «Подружки невесты». Забавное и неглупое кино о женщинах, которые уже давно выросли, но при этом забыли повзрослеть. Сюжет вертится вокруг Энни, лучшая подруга которой выходит замуж. Но героине очень не нравится, что в организации свадьбы принимает активное участие новая знакомая ее подруги Хэлен, которая во всем превосходит Энни. В год выхода картина стала настоящим хитом, собрала внушительную кассу и, что удивительно для фильмов подобного жанра, получила номинацию на «Оскар» за лучший сценарий. «Девушка без комплексов»

Фото: imdb.com