8 «женских» фильмов, которые понравятся мужчинам
Принято считать, что романтические комедии и мелодрамы снимают исключительно для прекрасной половины человечества, и для мужчин просмотр историй из разряда «мальчик встретил девочку, они влюбились, пострадали, но в конце у них все хорошо» сущая пытка. Но есть среди этих фильмов такие, которые могут заинтересовать совершенно любую аудиторию.
Мы подобрали для вас несколько преимущественно «женских» картин, которые должны понравиться и мужчинам.
«Джерри Магуайер»
Этот фильм Кэмерона Кроу хоть и сделан по всем законам «женского» кино, но на самом деле он куда глубже и занятнее. История о спортивном агенте, который в один миг теряет невесту, друзей и работу, но влюбляется в мать-одиночку, имеет второе дно. Это фильм о человеке, который боится менять свою жизнь, о том, как учиться видеть главное, а еще это неплохое спортивное кино. Снял «Джерри Магуайера» один из самых интеллигентных и старательных режиссеров нашего времени Кэмерон Кроу, а главную роль сыграл Том Круз. Хотя звезда фильма, конечно, не он, а Кьюба Гудинг-младший, чье легендарное «Show me the money!» принесло актеру «Оскар» за роль второго плана.
«Как отделаться от парня за 10 дней»
Данная комедия ни в коем случае не шедевр, но она уже давно стала классикой. Гротескный сюжет о молодой журналистке, которая пишет материал об ошибках, которые совершают девушки в отношениях, и использует для этого личный опыт, приправлен отличным юмором и замечательными актерами: Кейт Хадсон в этом фильме невероятно очаровательна. А еще «Как отделаться от парня за 10 дней» отличная возможность вспомнить те времена, когда Мэттью МакКонахи был «тем накаченным парнем из комедий», а не угрюмым обладателем «Оскара», толкающего экзистенциальные речи в «Настоящем детективе».
Смотрите «Как отделаться от парня за 10 дней» на телеканале СТВ 4 и 5 ноября.
«С глаз – долой, из чарта – вон!»
В 90-х и начале 2000-х комедии с Хью Грантом были едва ли не отдельным киножанром. Но красавец с хитрым взглядом слишком быстро постарел и теперь снимается редко, да и то на ролях второго плана. «С глаз – долой, из чарта – вон!» последняя возможность увидеть на экране того Гранта, которого мы полюбили после «Четырех свадеб и похорон». Это легкий и смешной фильм о уже немолодом музыканте, который некогда блистал в бойсбенде, а теперь вынужден выступать по клубам на тематических мероприятиях 80-х. Романтическая линия в фильме присутствует, но она тут неглавная. В картине великолепная музыкальная составляющая, а пародийный клип несуществующей группы Pop! хочется пересматривать снова и снова.
«500 дней лета»
Образцовая антимелодрама, которая честно говорит об отношениях. Хороший парень встречает девушку, та предупреждает его, что не хочет серьезных отношений, но парень надеется переубедить возлюбленную. В итоге она разбивает ему сердце и продолжает наслаждаться жизнью, а его ждет долгий период восстановления и рефлексии. «500 дней лета» пронзительное кино, которое вполне может изменить взгляды на некоторые вещи. Главные роли сыграли Джозеф Гордон-Левитт (он не был так прекрасен ни в одном своем фильме) и Зои Дешанель (цветовая гамма фильма подбиралась под удивительный цвет ее глаз).
«Предложение»
Главная героиня фильма – директор крупной компании, которой грозит депортация в родную Канаду. Женщина быстро уговаривает своего ассистента фиктивно жениться на ней, а дальше начинается самое интересное… Ни в коем случае не оригинальное, но смешное и доброе кино, в котором романтика подменяется остроумными издевательствами над героями. Сандра Буллок в главной роли неплохо комикует, а в Райане Рейнольдсе уже тогда, в 2009, можно разглядеть кое-какие черты Дэдпула.
«Отличница легкого поведения»
Первая главная роль на большом экране Эммы Стоун, получившей в этом году «Оскар» за «Ла-Ла Ленд». Нетипичное подростковое кино, в котором под несколько пошлым сюжетом скрывается осязаемая драма молодых людей, которым сложно найти себе место в жизни и которые врут не для выгоды, а для того, чтобы сделать свою жизнь среди сверстников хотя бы немного легче. Фильм заслуженно заработал себе место среди лучших комедий последнего десятилетия, а за роль главной героини Эмма Стоун получила первую в карьере номинацию на «Золотой глобус».
«Девичник в Вегасе»
Произведшая настоящий фурор на Западе комедия, название которой правильнее было бы перевести «Подружки невесты». Забавное и неглупое кино о женщинах, которые уже давно выросли, но при этом забыли повзрослеть. Сюжет вертится вокруг Энни, лучшая подруга которой выходит замуж. Но героине очень не нравится, что в организации свадьбы принимает активное участие новая знакомая ее подруги Хэлен, которая во всем превосходит Энни. В год выхода картина стала настоящим хитом, собрала внушительную кассу и, что удивительно для фильмов подобного жанра, получила номинацию на «Оскар» за лучший сценарий.
«Девушка без комплексов»
Джадд Апатоу всегда снимал сугубо «мужские» фильмы. «Девушка без комплексов» не исключение – это «мужской» фильм, который прячется под оберткой «женского». Но это даже хорошо – это та комедия, которая должна понравиться всем. Кино о девушке, которая боится серьезных отношений, но однажды случайно влюбляется в спортивного врача, о котором должна написать статью, вышло удивительно умным и правильным. И если вы хотите начать знакомится с творчеством Апатоу или американской комедиантки Эми Шумер, то было бы разумно начать именно с этого фильма.