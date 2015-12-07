«Нам суждено было стать семьёй»: Сандра Буллок рассказала об усыновлении второго ребенка

Новости США. Известная актриса Сандра Буллок официально усыновила второго ребёнка, о чём рассказала журналу People.
Новым членом семьи актрисы стала 3-летняя девочка Лайла из штата Луизиана.
Сандра Буллок, актриса:
Когда я смотрю на Лайлу, у меня не остаётся никаких сомнений, что нам суждено было стать семьёй. Я могу сказать вам с полной уверенностью, что эти дети пришли в мою жизнь в нужное время.
Ранее Буллок усыновила мальчика по имени Луис, сейчас ему 5 лет.
Фото счастливой семьи, сделанное бойфрендом актрисы, Брайаном Рэнделлом, украшает обложку журнала People.
Три года назад Сандра Буллок начала думать об усыновлении ещё одного ребёнка.
Пока удочерение Лайлы не стало официальным, актриса вела ожесточённую борьбу с папарацци.
Она хотела сохранить всё в секрете ради безопасности ребёнка.
Однако, когда однажды Буллок пришлось отправится с девочкой в больницу, один из папарацци сумел сфотографировать их вместе и опубликовал эти снимки без ведома актрисы.
Сандра Буллок:
На следующий день я обнаружила, что мои фото с ней были выставлены на продажу в журналы и газеты всего мира. Я пообещала и юридически согласилась защищать девочку от подобного. Мне пришлось искать адвокатов и умолять журналистов, чтобы они оставили нас в покое… Многих детей забирают из родных семей и отдают в приёмные из-за трагических обстоятельств.
Последнее, чего я хотела, – чтобы ребёнок ещё больше страдал из-за особенностей моей профессии.
В итоге, Сандра удочерила Лайлу и официально сообщила об этом прессе.
Сандра Буллок:
Хоть все члены моей семьи такие разные и в хорошем смысле сумасшедшие, мы всё равно любим и понимаем друг друга. Моя семья такая, какой она и должна быть.
Фото. Сандра Буллок и ее сын Луис
С 2010 года Сандра – мать одиночка.
Она подала на развод с Джесси Джеймсом и отвоевала у него право на воспитание их приемного сына Луиса.
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Перевод с www.elle.com: Светлана Конашевская