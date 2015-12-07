«Нам суждено было стать семьёй»: Сандра Буллок рассказала об усыновлении второго ребенка

Ранее Буллок усыновила мальчика по имени Луис, сейчас ему 5 лет.

Сандра Буллок, актриса: Когда я смотрю на Лайлу, у меня не остаётся никаких сомнений, что нам суждено было стать семьёй. Я могу сказать вам с полной уверенностью, что эти дети пришли в мою жизнь в нужное время.

Три года назад Сандра Буллок начала думать об усыновлении ещё одного ребёнка.

Пока удочерение Лайлы не стало официальным, актриса вела ожесточённую борьбу с папарацци.

Она хотела сохранить всё в секрете ради безопасности ребёнка.

Однако, когда однажды Буллок пришлось отправится с девочкой в больницу, один из папарацци сумел сфотографировать их вместе и опубликовал эти снимки без ведома актрисы.

Сандра Буллок:

На следующий день я обнаружила, что мои фото с ней были выставлены на продажу в журналы и газеты всего мира. Я пообещала и юридически согласилась защищать девочку от подобного. Мне пришлось искать адвокатов и умолять журналистов, чтобы они оставили нас в покое… Многих детей забирают из родных семей и отдают в приёмные из-за трагических обстоятельств.

Последнее, чего я хотела, – чтобы ребёнок ещё больше страдал из-за особенностей моей профессии.

В итоге, Сандра удочерила Лайлу и официально сообщила об этом прессе.

Сандра Буллок:

Хоть все члены моей семьи такие разные и в хорошем смысле сумасшедшие, мы всё равно любим и понимаем друг друга. Моя семья такая, какой она и должна быть.