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«Нам суждено было стать семьёй»: Сандра Буллок рассказала об усыновлении второго ребенка

07 декабря 2015 13:22
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Новости США. Известная актриса Сандра Буллок официально усыновила второго ребёнка, о чём рассказала журналу People.

Новым членом семьи актрисы стала 3-летняя девочка Лайла из штата Луизиана.

Сандра Буллок, актриса:
Когда я смотрю на Лайлу, у меня не остаётся никаких сомнений, что нам суждено было стать семьёй. Я могу сказать вам с полной уверенностью, что эти дети пришли в мою жизнь в нужное время.

Ранее Буллок усыновила мальчика по имени Луис, сейчас ему 5 лет.

Фото счастливой семьи, сделанное бойфрендом актрисы, Брайаном Рэнделлом, украшает обложку журнала People.

«Нам суждено было стать семьёй»: Сандра Буллок рассказала об усыновлении второго ребенка -1

Три года назад Сандра Буллок начала думать об усыновлении ещё одного ребёнка.

Пока удочерение Лайлы не стало официальным, актриса вела ожесточённую борьбу с папарацци.

Она хотела сохранить всё в секрете ради безопасности ребёнка.

Однако, когда однажды Буллок пришлось отправится с девочкой в больницу, один из папарацци сумел сфотографировать их вместе и опубликовал эти снимки без ведома актрисы.

Сандра Буллок:
На следующий день я обнаружила, что мои фото с ней были выставлены на продажу в журналы и газеты всего мира. Я пообещала и юридически согласилась защищать девочку от подобного. Мне пришлось искать адвокатов и умолять журналистов, чтобы они оставили нас в покое… Многих детей забирают из родных семей и отдают в приёмные из-за трагических обстоятельств.

Последнее, чего я хотела, – чтобы ребёнок ещё больше страдал из-за особенностей моей профессии.

В итоге, Сандра удочерила Лайлу и официально сообщила об этом прессе.

Сандра Буллок:
Хоть все члены моей семьи такие разные и в хорошем смысле сумасшедшие, мы всё равно любим и понимаем друг друга. Моя семья такая, какой она и должна быть.

«Нам суждено было стать семьёй»: Сандра Буллок рассказала об усыновлении второго ребенка -4


Фото. Сандра Буллок и ее сын Луис

С 2010 года Сандра – мать одиночка.

Она подала на развод с Джесси Джеймсом и отвоевала у него право на воспитание их приемного сына Луиса.

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Перевод с www.elle.com: Светлана Конашевская

# Дети # Дети и родители # Сандра Буллок

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