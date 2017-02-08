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Оскар-2017: лучшие моменты завтрака номинантов

08 февраля 2017 16:05
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Новости США. 6 февраля в Лос-Анджелесе, в отеле The Beverly Hilton состоялся традиционный завтрак номинантов премии «Оскар». Подобное мероприятие проводится каждый год ровно за двадцать дней до вручения заветных статуэток.

Оскар-2017: лучшие моменты завтрака номинантов-1

Фото: Hollywood Reporter

Кульминацией завтрака стала традиционная общая фотография всех номинантов, однако на ней не хватает нескольких лиц. Отсутствовали представленные в актерских категориях Эндрю Гарфилд и Мерил Стрип, а также не было иранского номинанта за «лучший филь на иностранном языке» Асгара Фархади («Коммивояжер»), который отказался учувствовать в церемонии из-за введения новых правил по пребыванию иностранцев на территории США.

В своей вступительной речи президент киноакадемии Шерил Бун Айзекс отметила «приятное разнообразие среди номинантов» (намек на прошлогодний расовый скандал). «Искусство не имеет границ. Искусство не имеет языка. Искусство не принадлежит к одной вере», − добавила Айзекс в завершении речи.

Мы предлагаем вашему вниманию некоторые фотографии с мероприятия.

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