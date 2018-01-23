Умерла старейшая актриса Голливуда Конни Сойер

Американская актриса Конни Сойер скончалась у себя дома в Лос-Анджелесе. Она была старейшей работающей актрисой Голливуда.
Сойер было 105 лет.
Американская актриса Конни Сойер скончалась у себя дома в Лос-Анджелесе. Она была старейшей работающей актрисой Голливуда.
Сойер было 105 лет.
Фото: Rick Mitty
Конни Сойер родилась в 1912 году. В 1940-ых состоялся ее дебют на телевидении. За семьдесят лет карьеры она сыграла более чем в 140 фильмах, правда почти везде у нее были второплановые роли. Актриса прославилась после фильма Фрэнка Капры «Дыра в голове», где снялась вместе с Фрэнком Синатрой.
В фильмографии Сойер значатся такие картины как «Когда Гарри встретил Салли», «Костер тщеславия», «Тупой и еще тупее», «Любовь по правилам и без». Актриса играла в популярных сериалах «Как я встретил вашу маму», «Офис», «Сайнфелд», «Новенькая». Последнюю свою роль Конни Сойер сыграла в сериале «Рей Донаван».
В 2012 году в возрасте 99 лет Сойер была принята в ряды Американской киноакадемии. Она была старейшим голосующим членом оскоровской комиссии в истории.