Прямой эфир

Умерла старейшая актриса Голливуда Конни Сойер

23 января 2018 08:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Американская актриса Конни Сойер скончалась у себя дома в Лос-Анджелесе. Она была старейшей работающей актрисой Голливуда.

Сойер было 105 лет.

Умерла старейшая актриса Голливуда Конни Сойер-1

Фото: Rick Mitty

Конни Сойер родилась в 1912 году. В 1940-ых состоялся ее дебют на телевидении. За семьдесят лет карьеры она сыграла более чем в 140 фильмах, правда почти везде у нее были второплановые роли. Актриса прославилась после фильма Фрэнка Капры «Дыра в голове», где снялась вместе с Фрэнком Синатрой.

В фильмографии Сойер значатся такие картины как «Когда Гарри встретил Салли», «Костер тщеславия», «Тупой и еще тупее», «Любовь по правилам и без». Актриса играла в популярных сериалах «Как я встретил вашу маму», «Офис», «Сайнфелд», «Новенькая». Последнюю свою роль Конни Сойер сыграла в сериале «Рей Донаван».

Умерла старейшая актриса Голливуда Конни Сойер-4

В 2012 году в возрасте 99 лет Сойер была принята в ряды Американской киноакадемии. Она была старейшим голосующим членом оскоровской комиссии в истории.

# Звезды # Фотофакт # Кино # Некролог # Конни Сойер

Другие новости рубрики

Все новости
Джонни Депп, Том Круз, Дженнифер Лоуренс и Эмма Уотсон номинированы на антипремию «Золотая малина»
22 января 2018 05:11

Джонни Депп, Том Круз, Дженнифер Лоуренс и Эмма Уотсон номинированы на антипремию «Золотая малина»

SAG-2018: Гильдия киноактеров США раздала свои призы – сюрпризов нет
22 января 2018 03:59

SAG-2018: Гильдия киноактеров США раздала свои призы – сюрпризов нет

«Форма воды»: самое важное о главном фильме года
19 января 2018 08:53

«Форма воды»: самое важное о главном фильме года