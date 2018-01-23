Умерла старейшая актриса Голливуда Конни Сойер

Американская актриса Конни Сойер скончалась у себя дома в Лос-Анджелесе. Она была старейшей работающей актрисой Голливуда.

Конни Сойер родилась в 1912 году. В 1940-ых состоялся ее дебют на телевидении. За семьдесят лет карьеры она сыграла более чем в 140 фильмах, правда почти везде у нее были второплановые роли. Актриса прославилась после фильма Фрэнка Капры «Дыра в голове», где снялась вместе с Фрэнком Синатрой.

В фильмографии Сойер значатся такие картины как «Когда Гарри встретил Салли», «Костер тщеславия», «Тупой и еще тупее», «Любовь по правилам и без». Актриса играла в популярных сериалах «Как я встретил вашу маму», «Офис», «Сайнфелд», «Новенькая». Последнюю свою роль Конни Сойер сыграла в сериале «Рей Донаван».