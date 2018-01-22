Джонни Депп, Том Круз, Дженнифер Лоуренс и Эмма Уотсон номинированы на антипремию «Золотая малина»

Завтра будут объявлены номинанты на «Оскар-2018», а за день до этого претендентов на свою награду объявила «Золотая малина». Эта антипремия с 1982 года чествует худших из худших, и в этом году среди ее номинантов оказалось много весьма неожиданных людей.

«Мумия». Фото: imdb.com

Если попаданием Джонни Деппа (за последних «Пиратов Карибского моря») в число номинантов уже никого не удивишь, то наличие среди них Тома Круза (за «Мумию») обескураживает – неужели удача отвернулась от голливудского любимчика? Статус самого кассового актера прошлого года не спас от номинации Марка Уолберга – актера отметили за его слабую игру в последних «Трансформерах» и второй части комедии «Здравствуй, папа, Новый год!». Кроме них на премию претендуют Джейми Дорнан за «На пятьдесят оттенков темнее» и Зак Эфрон за «Спасателей Малибу».

«Сфера». Фото: imdb.com

Среди женщин за звание худшей актрисы «поборются» Кэтрин Хайгл («Наваждение»), Дакота Джонсон («На пятьдесят оттенков темнее»), комик Тайлер Перри за женскую роль в «Хэллоуин Мэдеи 2». Новичками среди номинатив стали Эмма Уотсон за ее деревянную игру в «Сфере» и неожиданная Дженнифер Лоуренс. К актрисе можно относиться как угодно, но сложно не признать, что роль в «маме!» лучшая в ее карьере.

«мама!» Фото: imdb.com

На звание худшего фильма года претендуют «Эмоджи фильм», «Трансформеры: Последний рыцарь», «На пятьдесят оттенков темнее», «Мумия» и «Спасатели Малибу».

«Трансформеры: Последний рыцарь». Фото: imdb.com