37 кг при росте 169 см: поклонники встревожены состоянием Анджелины Джоли

Новости США. Поводом для переживай миллионов поклонников голливудской актрисы стали фотографии, опубликованные недавно на страницах западных изданий. В качестве доказательства таблоиды приводят слова фотографов, которые видели Анджелину Джоли в последнее время. С их слов актриса выглядит очень тощей, «она буквально тает на глазах».
При росте 169 см Джоли весит всего 37 кг.
Человек, видевший Джоли во время недавнего шопинга (изданию Star):
Она еще никогда не была такой худой. От нее остались только кожа и кости. Она выглядит ужасно. Это очевидно, что Анджелина серьезно больна.
Сразу несколько изданий попытались ответить на вопрос: «Что происходит с Джоли?». Выдвигаются и неутешительные версии, якобы 40-летняя Анджелина серьезно больна.
Обеспокоенные нездоровым видом знаменитости, врачи полагают, что изменения во внешности Джоли связаны с перенесенными в последние годы серьезными операциями.
Напомним, чтобы предотвратить риск онкологии, актриса сначала сделала двойную мастэктомию, а затем удалила яичники.
Некоторые издания, рассуждая о состоянии Джоли, напоминают, что актриса живет в постоянном стрессе. В картине «Лазурный берег», выход которой назначен на осень 2015-го, голливудская актриса сыграла главную роль, а также выступила в качестве режиссера, сценариста и продюсера.
В фильме описываются события, произошедшие в 1970-х годах во Франции. Джоли играет Ванессу, бывшую танцовщицу, а Питт – ее супруга Роланда, американского писателя. Во время совместного путешествия по стране супруги начинают отдаляться друг от друга. Однако знакомство с молодоженами в одном из городов заставляет пару по-новому взглянуть на свои отношения.
«Мне не нужен психоаналитик. Роли, которые я выбираю,– вот мой психоаналитик», – отметила в одном интервью Джоли.
Поклонники предполагают, что работа над фильмом «Лазурный берег» несколько подорвала эмоциональное состояние Анджелины.
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