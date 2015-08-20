37 кг при росте 169 см: поклонники встревожены состоянием Анджелины Джоли

Новости США. Поводом для переживай миллионов поклонников голливудской актрисы стали фотографии, опубликованные недавно на страницах западных изданий. В качестве доказательства таблоиды приводят слова фотографов, которые видели Анджелину Джоли в последнее время. С их слов актриса выглядит очень тощей, «она буквально тает на глазах».

Человек, видевший Джоли во время недавнего шопинга (изданию Star):

Она еще никогда не была такой худой. От нее остались только кожа и кости. Она выглядит ужасно. Это очевидно, что Анджелина серьезно больна.

Сразу несколько изданий попытались ответить на вопрос: «Что происходит с Джоли?». Выдвигаются и неутешительные версии, якобы 40-летняя Анджелина серьезно больна.