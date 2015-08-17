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Новый анимационный фильм о художнике Марке Шагале выйдет в свет, благодаря творческой группе «Беларусьфильм»

17 августа 2015 08:38
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Трудиться над картиной о великом человеке всегда непросто. Особенно, если масштаб личности такой невероятной величины. Но воодушевившись бессмертным творением, уроженца Беларуси, великого художника Марка Шагала, творческая группа «Беларусьфильма» с энтузиазмом принялась за кропотливую работу.

Шагал в анимационном фильме будет очень похож на себя в жизни. Чтобы ничего не упустить, сделать каждую деталь значимой и существенной, творческой группе пришлось изучить немало материала и фактов из жизни художника.

В мультфильме создатели ни в коем образе не будут искажать действительность, которая окружала Шагала. Сценарий построен на основе книги «Моя жизнь». Картина в основном посвящена детству и юности художника.

Лента о великом уроженце Беларуси серьёзная и сложная, но в то же время трудиться над ее созданием - огромная радость и счастье для всей творческой группы.

# Фотофакт # Кино # Беларусьфильм # Это интересно # Алла Матюшевская # Валерий Козлов # Рита Шаграй

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