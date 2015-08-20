«Меган оставила Брайана»: Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстаются после 11 лет отношений

Новости США. По информации западной прессы, еще одна завидная пара Голливуда подает на развод. 29-летняя Меган Фокс и 42-летний Брайан Остин Грин приняли решение развестись после 11 лет совместной жизни.





В 2010 году Меган и Брайн узаконили свои отношения на Гавайях. На бракосочетании пары, прошедшей на пляже, присутствовал лишь священник. Супруги воспитывают двух сыновей – трехлетнего Ноа и годовалого Боди.

Брайан Остин Грин (во время церемонии бракосочетания):

Я ни в чем и никогда в своей жизни не был так уверен, как в браке с тобой. Это прекрасное начало удивительной семейной жизни, которая нам предстоит. Как пишет US Weekly, ссылаясь на источник, близкий к этой паре, «Меган оставила Брайана. Это решение было принято еще полгода назад». Друзья отмечают, что отношения в семье разладились уже давно.