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«Меган оставила Брайана»: Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстаются после 11 лет отношений

20 августа 2015 09:21
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Новости США.  По информации западной прессы, еще одна завидная пара Голливуда подает на развод. 29-летняя Меган Фокс и 42-летний Брайан Остин Грин приняли решение развестись после 11 лет совместной жизни.

«Меган оставила Брайана»: Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстаются после 11 лет отношений -1



В 2010 году Меган и Брайн узаконили свои отношения на Гавайях. На бракосочетании пары, прошедшей на пляже, присутствовал лишь священник. Супруги воспитывают двух сыновей – трехлетнего Ноа и годовалого Боди. 

Брайан Остин Грин (во время церемонии бракосочетания):
Я ни в чем и никогда в своей жизни не был так уверен, как в браке с тобой. Это прекрасное начало удивительной семейной жизни, которая нам предстоит. 

Как пишет US Weekly, ссылаясь на источник, близкий к этой паре, «Меган оставила Брайана.

Это решение было принято еще полгода назад». Друзья отмечают, что отношения в семье разладились уже давно.

«Меган оставила Брайана»: Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстаются после 11 лет отношений -4

Меган Фокс и Брайан Остин Грин познакомились на съемках комедии «Надежда и вера» в 2004 году. Встречу с будущим мужем Фокс называла любовью с первого взгляда. «Это было как по волшебству», – отмечала актриса. 

Этим летом Голливуд накрыла настоящая эпидемия разводов.

После тринадцати лет совместной жизни супруг актрисы Джулии Робертс подал на развод (о причинах здесь). Теперь пара решает вопросы с разделом имущества и опекой над тремя детьми.

В начале августа стало известно, что певица Гвен Стефани, вокалистка группы No Doubt, разводится со своим супругом – британским музыкантом Гэвином Россдэйлом – после 13 лет брака. За годы брака у пары родились трое сыновей, младшему из которых всего полтора года. 

# Фотофакт # Кино # Звезды # Меган Фокс # Брайан Остин Грин

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