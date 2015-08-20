«Меган оставила Брайана»: Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстаются после 11 лет отношений

Новости США. По информации западной прессы, еще одна завидная пара Голливуда подает на развод. 29-летняя Меган Фокс и 42-летний Брайан Остин Грин приняли решение развестись после 11 лет совместной жизни.
Новости США. По информации западной прессы, еще одна завидная пара Голливуда подает на развод. 29-летняя Меган Фокс и 42-летний Брайан Остин Грин приняли решение развестись после 11 лет совместной жизни.
В 2010 году Меган и Брайн узаконили свои отношения на Гавайях. На бракосочетании пары, прошедшей на пляже, присутствовал лишь священник. Супруги воспитывают двух сыновей – трехлетнего Ноа и годовалого Боди.
Брайан Остин Грин (во время церемонии бракосочетания):
Я ни в чем и никогда в своей жизни не был так уверен, как в браке с тобой. Это прекрасное начало удивительной семейной жизни, которая нам предстоит.
Как пишет US Weekly, ссылаясь на источник, близкий к этой паре, «Меган оставила Брайана.
Это решение было принято еще полгода назад». Друзья отмечают, что отношения в семье разладились уже давно.
Меган Фокс и Брайан Остин Грин познакомились на съемках комедии «Надежда и вера» в 2004 году. Встречу с будущим мужем Фокс называла любовью с первого взгляда. «Это было как по волшебству», – отмечала актриса.
Этим летом Голливуд накрыла настоящая эпидемия разводов.
После тринадцати лет совместной жизни супруг актрисы Джулии Робертс подал на развод (о причинах здесь). Теперь пара решает вопросы с разделом имущества и опекой над тремя детьми.
В начале августа стало известно, что певица Гвен Стефани, вокалистка группы No Doubt, разводится со своим супругом – британским музыкантом Гэвином Россдэйлом – после 13 лет брака. За годы брака у пары родились трое сыновей, младшему из которых всего полтора года.