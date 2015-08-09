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В Москве с размахом отметили свадьбу звезды сериала «Универ»

09 августа 2015 14:52
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Новости России. На неделе звезда сериала «Универ. Новая общага», 28-летняя российская актриса Анна Хилькевич, вышла замуж за своего возлюбленного, бизнесмена Артура. 

В качестве площадки для торжества молодожены выбрали Международный дом музыки. Среди гостей были замечены резиденты Comedy Club и Сomedy Woman, а также коллеги невесты по актерскому цеху.

В Москве с размахом отметили свадьбу звезды сериала «Универ»-1

Анна Хилькевич и Артур Волков познакомились в 2013 году. Во время первой встречи, как рассказали молодожены в одном из интервью, они не сразу смогли найти общий язык и даже не обменялись телефонами. Все изменила еще одна случайная встреча.

Помолвка пары состоялась на следующий год, во время отпуска на Мальдивах. В начале отношений с Артуром Анна даже думала бросить актерскую карьеру и уехать с любимым жить в Таиланд. Позже, правда, передумала: пара приняла решение остаться в Москве.

В Москве с размахом отметили свадьбу звезды сериала «Универ»-4

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Для 28-летней Анны Хилькевич этот брак стал вторым – в 2011 году актриса вышла замуж за администратора телесериала «Барвиха» Антона Покрепа, но через 1,5 года молодые люди развелись. 

# Фотофакт # Кино # Звезды # Анна Хилькевич

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