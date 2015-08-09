В Москве с размахом отметили свадьбу звезды сериала «Универ»

В качестве площадки для торжества молодожены выбрали Международный дом музыки. Среди гостей были замечены резиденты Comedy Club и Сomedy Woman, а также коллеги невесты по актерскому цеху.

Анна Хилькевич и Артур Волков познакомились в 2013 году. Во время первой встречи, как рассказали молодожены в одном из интервью, они не сразу смогли найти общий язык и даже не обменялись телефонами. Все изменила еще одна случайная встреча.

Помолвка пары состоялась на следующий год, во время отпуска на Мальдивах. В начале отношений с Артуром Анна даже думала бросить актерскую карьеру и уехать с любимым жить в Таиланд. Позже, правда, передумала: пара приняла решение остаться в Москве.