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Знакомо? Девочка расчёсывала волосы и вышла из себя

24 сентября 2019 10:31
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Девочка расчесывала волосы, но в какой-то момент вышла из себя и благодаря этому стала звездой интернета. 

У 7-летней Лили из США сильно запутались волосы. У девочки плохо получалось их расчесать. Поэтому она разозлилась и выпустила эмоции наружу, пишет BuzzFeed. 

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Знакомо? Девочка расчёсывала волосы и вышла из себя -1

Скриншот из видео twitter.com/chandlarschmidt  

Когда после болезненных попыток Лили так и не смогла сделать прическу, у нее не выдержали нервы и поэтому она начала бить расческой по себе и умывальнику.  

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Знакомо? Девочка расчёсывала волосы и вышла из себя -4

Скриншот из видео twitter.com/chandlarschmidt 

Видео с Лили и ее попытками сделать прическу опубликовала в своем Twitter-аккаунте няня девочки. Реакция малышки оказалась такой жизненной, что многие в ней узнали себя. Публикация собрала 1,2 миллиона лайков и ее прокомментировали 8 тысяч пользователей.  

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Знакомо? Девочка расчёсывала волосы и вышла из себя -7

Фото: twitter.com/chandlarschmidt  

В комментариях пользователи активно оставляли разные реакции. Кто-то нашел видео смешным, многие же узнали себя.  

«Я до сих пор так делаю со своими волосами, а мне уже 30 лет», – написала одна из пользователей.  

Также некоторые заметили, что у Лили день явно не задался и что с ней лучше не шутить.  

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# Дети # калейдоскоп

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