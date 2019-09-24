Знакомо? Девочка расчёсывала волосы и вышла из себя
Девочка расчесывала волосы, но в какой-то момент вышла из себя и благодаря этому стала звездой интернета.
У 7-летней Лили из США сильно запутались волосы. У девочки плохо получалось их расчесать. Поэтому она разозлилась и выпустила эмоции наружу, пишет BuzzFeed.
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Скриншот из видео twitter.com/chandlarschmidt
Когда после болезненных попыток Лили так и не смогла сделать прическу, у нее не выдержали нервы и поэтому она начала бить расческой по себе и умывальнику.
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Скриншот из видео twitter.com/chandlarschmidt
Видео с Лили и ее попытками сделать прическу опубликовала в своем Twitter-аккаунте няня девочки. Реакция малышки оказалась такой жизненной, что многие в ней узнали себя. Публикация собрала 1,2 миллиона лайков и ее прокомментировали 8 тысяч пользователей.
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Фото: twitter.com/chandlarschmidt
В комментариях пользователи активно оставляли разные реакции. Кто-то нашел видео смешным, многие же узнали себя.
«Я до сих пор так делаю со своими волосами, а мне уже 30 лет», – написала одна из пользователей.
Также некоторые заметили, что у Лили день явно не задался и что с ней лучше не шутить.
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