Знакомо? Девочка расчёсывала волосы и вышла из себя

Девочка расчесывала волосы, но в какой-то момент вышла из себя и благодаря этому стала звездой интернета.

У 7-летней Лили из США сильно запутались волосы. У девочки плохо получалось их расчесать. Поэтому она разозлилась и выпустила эмоции наружу, пишет BuzzFeed.

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