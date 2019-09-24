«Мой детёныш подрос». Татьяна Навка показала повзрослевшую дочь

Шесть детей на двоих. Татьяна Навка показала редкое семейное фото

В комментариях многие вспомнили, что еще совсем недавно дочь Навки была маленькой и дарила цветы участникам шоу «Ледниковый период». Также кадры прокомментировали Анна Семенович и Елена Перминова.

Анна Семенович:

На тебя так похожа стала.

Елена Перминова:

Ах, какая красивая девочка!

Татьяна Навка часто посещает праздники и мероприятия с семьей и показывает фанатам трогательные фотографии в своем аккаунте. В начале сентября фигуристка опубликовала кадры с Александрой и Надеждой на детском празднике.