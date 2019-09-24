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«Мой детёныш подрос». Татьяна Навка показала повзрослевшую дочь

24 сентября 2019 08:31
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Новости России. Татьяна Навка опубликовала новые фотографии в своем Instagram-аккаунте.

Фигуристка показала фанатам повзрослевшую 19-летнюю дочь Александру и подписала фото: «А мой детеныш подрос!»

«Мой детёныш подрос». Татьяна Навка показала повзрослевшую дочь-1

Фото: instagram.com/tatiana_navka

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В комментариях многие вспомнили, что еще совсем недавно дочь Навки была маленькой и дарила цветы участникам шоу «Ледниковый период». Также кадры прокомментировали Анна Семенович и Елена Перминова.

Анна Семенович:
На тебя так похожа стала.

Елена Перминова:
Ах, какая красивая девочка!

Татьяна Навка часто посещает праздники и мероприятия с семьей и показывает фанатам трогательные фотографии в своем аккаунте. В начале сентября фигуристка опубликовала кадры с Александрой и Надеждой на детском празднике.

«Мой детёныш подрос». Татьяна Навка показала повзрослевшую дочь-4

Фото: instagram.com/tatiana_navka

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# Звезды # калейдоскоп # Татьяна Навка # Александра Жулина # Надежда Пескова

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