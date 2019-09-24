«Мой детёныш подрос». Татьяна Навка показала повзрослевшую дочь

Новости России. Татьяна Навка опубликовала новые фотографии в своем Instagram-аккаунте.
Фигуристка показала фанатам повзрослевшую 19-летнюю дочь Александру и подписала фото: «А мой детеныш подрос!»
Новости России. Татьяна Навка опубликовала новые фотографии в своем Instagram-аккаунте.
Фигуристка показала фанатам повзрослевшую 19-летнюю дочь Александру и подписала фото: «А мой детеныш подрос!»
Фото: instagram.com/tatiana_navka
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В комментариях многие вспомнили, что еще совсем недавно дочь Навки была маленькой и дарила цветы участникам шоу «Ледниковый период». Также кадры прокомментировали Анна Семенович и Елена Перминова.
Анна Семенович:
На тебя так похожа стала.
Елена Перминова:
Ах, какая красивая девочка!
Татьяна Навка часто посещает праздники и мероприятия с семьей и показывает фанатам трогательные фотографии в своем аккаунте. В начале сентября фигуристка опубликовала кадры с Александрой и Надеждой на детском празднике.
Фото: instagram.com/tatiana_navka
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