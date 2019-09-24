Что можно есть утром? 4 варианта вкусного и полезного завтрака

Вы с утра кушаете? Марта Марудова, диетолог:

Обязательно завтракую и всем советую это делать, потому что правильный завтрак – это залог здоровья, это энергия до обеда, продуктивность, хорошее настроение, прекрасное самочувствие и стройность.

Правда ли, что на завтрак можно съесть даже тарелку пельменей и это никак не отразится на фигуре? Или нужно к своему утреннему рациону относиться более избирательно? Марта Марудова:

Конечно, если мы говорим о вкусняшках и человек все-таки хочет их в свой рацион добавлять, то нет более прекрасного времени, чем завтрак, потому что у нас есть целый день и возможность эти вкусняшки в течение дня израсходовать. Конечно, на завтрак я всегда рекомендую белковые составляющие. Но, например, не всегда будет актуально мясо: тяжеловато. Но те же яйца не противопоказаны практически никому, те же каши в разных сочетаниях – прекрасный углевод, насыщающий энергией. Если же мы говорим о вкусняшках и о сладком, то завтрак – это то самое время позволить иногда себе немного чего-то больше.

Мы заказали несколько вариантов завтраков. Можно ли на завтрак есть колбасу? Марта Марудова:

Конечно, эта колбаса не магазинного производства, это английская говяжья колбаска, которую можно есть на завтрак и получать удовольствие. К этой колбаске у нас есть салат, фасоль и есть наши любимые классические яйца с цельнозерновым хлебом. Поэтому такой плотный английский завтрак получается не только очень вкусным, но и полезным.

Овсянка – это такой классический британский завтрак, у нас он тоже достаточно актуален. Что дает овсянка по утрам? Марта Марудова:

Правильная овсяная каша – это заряд бодрости и энергии, потому что это длинные и долгие углеводы. Если к этой овсянке добавить вишенку или клубнику, это еще и такое эстетическое вкусовое удовольствие.

Можно ли фрукты на завтрак? Это же столько природного сахара! Марта Марудова:

Пудинг, который мы выбрали с семенами чиа, с манго и с веточкой мяты – это просто какая-то вкуснятина на внешний вид! Конечно, он имеет с собой такую сладкую составляющую, но утреннее время безопасно для поедания десерта в отличие от вечера или временем перед сном.

Чем можно это все запивать? Марта Марудова:

Конечно, классический кофе, который все очень любят на завтрак для того, чтобы получить заряд бодрости, сил и прилива энергии, мы, конечно, можем потреблять. Никто не отменял чай.