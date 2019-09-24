Что можно есть утром? 4 варианта вкусного и полезного завтрака

Вы с утра кушаете?
Марта Марудова, диетолог:
Обязательно завтракую и всем советую это делать, потому что правильный завтрак – это залог здоровья, это энергия до обеда, продуктивность, хорошее настроение, прекрасное самочувствие и стройность.
Вы с утра кушаете?
Марта Марудова, диетолог:
Обязательно завтракую и всем советую это делать, потому что правильный завтрак – это залог здоровья, это энергия до обеда, продуктивность, хорошее настроение, прекрасное самочувствие и стройность.
Правда ли, что на завтрак можно съесть даже тарелку пельменей и это никак не отразится на фигуре? Или нужно к своему утреннему рациону относиться более избирательно?
Марта Марудова:
Конечно, если мы говорим о вкусняшках и человек все-таки хочет их в свой рацион добавлять, то нет более прекрасного времени, чем завтрак, потому что у нас есть целый день и возможность эти вкусняшки в течение дня израсходовать. Конечно, на завтрак я всегда рекомендую белковые составляющие. Но, например, не всегда будет актуально мясо: тяжеловато. Но те же яйца не противопоказаны практически никому, те же каши в разных сочетаниях – прекрасный углевод, насыщающий энергией. Если же мы говорим о вкусняшках и о сладком, то завтрак – это то самое время позволить иногда себе немного чего-то больше.
Мы заказали несколько вариантов завтраков. Можно ли на завтрак есть колбасу?
Марта Марудова:
Конечно, эта колбаса не магазинного производства, это английская говяжья колбаска, которую можно есть на завтрак и получать удовольствие. К этой колбаске у нас есть салат, фасоль и есть наши любимые классические яйца с цельнозерновым хлебом. Поэтому такой плотный английский завтрак получается не только очень вкусным, но и полезным.
Овсянка – это такой классический британский завтрак, у нас он тоже достаточно актуален. Что дает овсянка по утрам?
Марта Марудова:
Правильная овсяная каша – это заряд бодрости и энергии, потому что это длинные и долгие углеводы. Если к этой овсянке добавить вишенку или клубнику, это еще и такое эстетическое вкусовое удовольствие.
Можно ли фрукты на завтрак? Это же столько природного сахара!
Марта Марудова:
Пудинг, который мы выбрали с семенами чиа, с манго и с веточкой мяты – это просто какая-то вкуснятина на внешний вид! Конечно, он имеет с собой такую сладкую составляющую, но утреннее время безопасно для поедания десерта в отличие от вечера или временем перед сном.
Чем можно это все запивать?
Марта Марудова:
Конечно, классический кофе, который все очень любят на завтрак для того, чтобы получить заряд бодрости, сил и прилива энергии, мы, конечно, можем потреблять. Никто не отменял чай.
Яйцо бенедикт актуально для тех, кто любит яйца, потому что такая нежная кремообразная консистенция делает фанатами этих яиц людей по всему миру.