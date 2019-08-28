Хотите нанять няню? Это стоит вам знать

Няня дома. Родители с двойней, тройней и детьми с инвалидностью – эти категории пользуются привилегиями. Белорусы не спешат раскошеливаться на сиделок из частных агентств, а тем более оставлять человека с улицы один на один с малышом. Порядочные помощницы – на вес золота.

Проще и безопаснее оформить няней родственника, поэтому бабушки и дедушки, тёти и дяди, старшие сёстры и братья – основные кандидатуры на ответственный пост. Правда, даже в таком случае няня не должна сидеть с ребёнком 24 на 7, а родители – терять бдительность.

Оксана Ядрищенская, специалист по социальной работе ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района»:

Родители хотят оставлять детей только с няней, но, к сожалению, у нас это не разрешается. Няня предоставляется только в присутствии одного из родителей, либо в их кратковременное отсутствие: если маме надо получить питание на ребёнка, либо сопровождение в поликлинику, либо в магазин.