Мама разыграла сыновей и довела их своим поступком до слёз
Мама решила разыграть своих сыновей. Ролик с подготовкой и самим розыгрышем женщина выложила в сеть. Видео уже стало вирусным и набрал более 40 миллионов просмотров в соцсетях.
Фелисити Кейн сняла серию розыгрышей двух своих сыновей – это был один из роликов.
Смотрите его здесь.
Фото: instagram.com/refelicity
На видео мама приклеивает палец скотчем, берет морковь, которая напоминает фалангу пальца, и наливает на разделочную доску искусственную кровь.
Фото: instagram.com/harfinfamily
Женщина притворяется, что режет морковь. Мама резко ударяет по разделочной доске и начинает пронзительно кричать. На ее вопли прибегают сыновья – она говорит, чтобы они помогли ей. Младший из сыновей хватает сито, а старший прикрывает руку полотенцем.
Фото: instagram.com/harfinfamily
Дети выглядят испуганными и пораженными, младший ребенок чуть не плачет. Мама говорит сыновьям найти телефон и вызвать скорую, только после этого дети замечают, что их снимает камера.
Фото: instagram.com/harfinfamily
Все участники резко рассмеялась. А комментаторы были в восторге от веселой мамы.
Семья ведет блог, где публикует забавные скетчи из жизни и розыгрыши друг над другом. И мама показала, что не только дети могут шутить над родителями.
Фото: instagram.com/harfinfamily
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