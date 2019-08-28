Мама разыграла сыновей и довела их своим поступком до слёз

Мама решила разыграть своих сыновей. Ролик с подготовкой и самим розыгрышем женщина выложила в сеть. Видео уже стало вирусным и набрал более 40 миллионов просмотров в соцсетях.

Фелисити Кейн сняла серию розыгрышей двух своих сыновей – это был один из роликов.