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Мама разыграла сыновей и довела их своим поступком до слёз

28 августа 2019 13:41
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Мама решила разыграть своих сыновей. Ролик с подготовкой и самим розыгрышем женщина выложила в сеть. Видео уже стало вирусным и набрал более 40 миллионов просмотров в соцсетях.

Фелисити Кейн сняла серию розыгрышей двух своих сыновей – это был один из роликов.

Смотрите его здесь

Мама разыграла сыновей и довела их своим поступком до слёз-1

Фото: instagram.com/refelicity

На видео мама приклеивает палец скотчем, берет морковь, которая напоминает фалангу пальца, и наливает на разделочную доску искусственную кровь. 

Мама разыграла сыновей и довела их своим поступком до слёз-4

Фото: instagram.com/harfinfamily

Женщина притворяется, что режет морковь. Мама резко ударяет по разделочной доске и начинает пронзительно кричать. На ее вопли прибегают сыновья – она говорит, чтобы они помогли ей. Младший из сыновей хватает сито, а старший прикрывает руку полотенцем. 

Мама разыграла сыновей и довела их своим поступком до слёз-7

Фото: instagram.com/harfinfamily

Дети выглядят испуганными и пораженными, младший ребенок чуть не плачет. Мама говорит сыновьям найти телефон и вызвать скорую, только после этого дети замечают, что их снимает камера. 

Мама разыграла сыновей и довела их своим поступком до слёз-10

Фото: instagram.com/harfinfamily

Все участники резко рассмеялась. А комментаторы были в восторге от веселой мамы. 

Семья ведет блог, где публикует забавные скетчи из жизни и розыгрыши друг над другом. И мама показала, что не только дети могут шутить над родителями.

Мама разыграла сыновей и довела их своим поступком до слёз-13

Фото: instagram.com/harfinfamily

Малыш расплакался, узнав, что его отец побрился налысо – прелестные кадры (читать далее).  

# Дети и родители # калейдоскоп # Фелисити Кейн

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