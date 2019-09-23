Бодров, Гусева и Леонов. 9 редких фотографий любимых советских звёзд

Как думаете, наступит ли ещё прекрасное далёко в 2084 году? Вероятно, оно будет совсем не таким, как в фильме «Гостья из будущего». А помните, каким ярким оно тогда представлялось?

Или, быть может, недавно вы пересматривали фильмы «Брат» и «Брат 2»? Эти кинокартины с Сергеем Бодровым в главной роли кажутся такими простыми, но в то же время невероятно притягательными.

Поддавшись воспоминаниям, мы и не заметили, как начали искать фотографии той эпохи. В итоге мы решили взять несколько редких снимков популярных советских артистов. Приятного просмотра.

Такими вы их ещё не видели. Семь редких фото звёзд советского кино

Евгений Леонов

Его карьера могла начаться ещё в четвёртом классе. Один из режиссёров искал для съёмок пухленького мальчика и пригласил в студию Леонова. Однако он застеснялся и не пришёл.