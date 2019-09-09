Девочка постриглась в память о дедушке, а в школе её засмеяли. Вот так мама исправила ситуацию

Пятилетняя Жаклин сделала короткую стрижку в честь своего дедушки к первому школьному дню. Этот поступок не оценили новые одноклассники девочки.
Пятилетняя Жаклин сделала короткую стрижку в честь своего дедушки к первому школьному дню. Этот поступок не оценили новые одноклассники девочки.
Фото: Mercury Press
Как сообщает Mirror, маленькая Жаклин попросила маму завести ее в салон красоты и сделать стрижку, с которой когда-то ходил ее дедушка. Короткая стрижка не понравилась ее одноклассникам – они говорили девочке жестокие слова и издевались над ней.
Мама разыграла сыновей и довела их своим поступком до слёз
В конце первого школьного дня Жаклин расплакалась и сказала маме, что больше не пойдет в школу. Она не нашла новых друзей, а только выслушала обидные фразы в свой адрес. Дети называли малышку беззубой и сравнивали с мальчиком, не понимая смысл ее поступка. Во второй школьный день ситуация не улучшилась: над девочкой издевались еще и старшие ученики школы.
Фото: Mercury Press
Мама маленькой Жаклин отправилась к директору школы и попросила разъяснить ученикам, как нужно относиться к одноклассникам. Школа провела воспитательную беседу и попросила извиниться перед Жаклин. Тогда ситуация наладилась: малышка завела новые знакомства и стала посещать школу с удовольствием.
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