Девочка постриглась в память о дедушке, а в школе её засмеяли. Вот так мама исправила ситуацию

Как сообщает Mirror, маленькая Жаклин попросила маму завести ее в салон красоты и сделать стрижку, с которой когда-то ходил ее дедушка. Короткая стрижка не понравилась ее одноклассникам – они говорили девочке жестокие слова и издевались над ней.

Мама разыграла сыновей и довела их своим поступком до слёз

В конце первого школьного дня Жаклин расплакалась и сказала маме, что больше не пойдет в школу. Она не нашла новых друзей, а только выслушала обидные фразы в свой адрес. Дети называли малышку беззубой и сравнивали с мальчиком, не понимая смысл ее поступка. Во второй школьный день ситуация не улучшилась: над девочкой издевались еще и старшие ученики школы.