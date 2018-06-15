Ну, пятый давайте. Лидер группы «Чайф» спел новый вариант хита «Аргентина – Ямайка 5:0» после победы России

Новости России. Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин после победы сборной России в стартовом матче ЧМ по футболу перепел свой хит «Аргентина – Ямайка 5:0».

Видео было опубликовано на официальной странице группы в Instagram.

«Уходит боль, уходит боль. Россия – Саудовская Аравия 5:0».

Напомним, что 14 июня российские футболисты обыграли сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Владимир Шахрин:

Я прямо просил в телевизор: «Нуу, пятый давайте». Молодцы, порадовали старца.

Следующий матч с участием команды России пройдет 25 июня.