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Ну, пятый давайте. Лидер группы «Чайф» спел новый вариант хита «Аргентина – Ямайка 5:0» после победы России

15 июня 2018 14:32
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Новости России. Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин после победы сборной России в стартовом матче ЧМ по футболу перепел свой хит «Аргентина – Ямайка 5:0».

Видео было опубликовано на официальной странице группы в Instagram.

«Уходит боль, уходит боль. Россия – Саудовская Аравия 5:0».

Напомним, что 14 июня российские футболисты обыграли сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Владимир Шахрин:
Я прямо просил в телевизор: «Нуу, пятый давайте». Молодцы, порадовали старца.

Следующий матч с участием команды России пройдет 25 июня.

Открытие ЧМ в России. Все фишки церемонии в одном материале (смотрите здесь). 

# Чемпионат мира по футболу # калейдоскоп # Владимир Шахрин # Фотофакт

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