Ну, пятый давайте. Лидер группы «Чайф» спел новый вариант хита «Аргентина – Ямайка 5:0» после победы России

Новости России. Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин после победы сборной России в стартовом матче ЧМ по футболу перепел свой хит «Аргентина – Ямайка 5:0».
Видео было опубликовано на официальной странице группы в Instagram.
«Уходит боль, уходит боль. Россия – Саудовская Аравия 5:0».
Напомним, что 14 июня российские футболисты обыграли сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.
Владимир Шахрин:
Я прямо просил в телевизор: «Нуу, пятый давайте». Молодцы, порадовали старца.
Следующий матч с участием команды России пройдет 25 июня.
Открытие ЧМ в России. Все фишки церемонии в одном материале (смотрите здесь).