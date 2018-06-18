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Болельщик сборной Мексики сделал предложение девушке после победы команды над Германией

18 июня 2018 09:04
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Мексиканский болельщик сделал предложение своей девушки после триумфальной победы национальной сборной в первом мачте на ЧМ-2018.

Как сообщается в Twitter-аккаунте ESPN FC, мужчина сделал предложение в фан-зоне после триумфа команды. Молодой человек стал на одно колено и протянул кольцо своей возлюбленной. Девушка сказала «да».

Болельщик сборной Мексики сделал предложение девушке после победы команды над Германией-1

Фото: twitter.com/ESPNFC

17 июня Мексика одержала победу над действующими чемпионами мира и одними из фаворитов нынешнего мундиаля – командой Германии. Сейчас Мексика – лидер группы. В стране десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы отметить это событие. Некоторые СМИ даже сообщают, что сейсмологи зафиксировали искусственное землетрясение, которое спровоцировали футбольные фанаты.

Болельщик сборной Мексики сделал предложение девушке после победы команды над Германией-4

Фото: twitter.com/ESPNFC

На минувшем чемпионате мира настоящим героем соцсетей стал болельщик сборной Бразилии, который эмоционально переживал поражение своей команды.

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# Чемпионат мира по футболу # калейдоскоп # Фотофакт

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