Болельщик сборной Мексики сделал предложение девушке после победы команды над Германией
Мексиканский болельщик сделал предложение своей девушки после триумфальной победы национальной сборной в первом мачте на ЧМ-2018.
Как сообщается в Twitter-аккаунте ESPN FC, мужчина сделал предложение в фан-зоне после триумфа команды. Молодой человек стал на одно колено и протянул кольцо своей возлюбленной. Девушка сказала «да».
17 июня Мексика одержала победу над действующими чемпионами мира и одними из фаворитов нынешнего мундиаля – командой Германии. Сейчас Мексика – лидер группы. В стране десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы отметить это событие. Некоторые СМИ даже сообщают, что сейсмологи зафиксировали искусственное землетрясение, которое спровоцировали футбольные фанаты.
На минувшем чемпионате мира настоящим героем соцсетей стал болельщик сборной Бразилии, который эмоционально переживал поражение своей команды.
Первый ЧМ без знаменитого фаната из Бразилии. После смерти отца поддержать сборную приехали его сыновья (читать далее).