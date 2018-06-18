Болельщик сборной Мексики сделал предложение девушке после победы команды над Германией

Мексиканский болельщик сделал предложение своей девушки после триумфальной победы национальной сборной в первом мачте на ЧМ-2018. Как сообщается в Twitter-аккаунте ESPN FC, мужчина сделал предложение в фан-зоне после триумфа команды. Молодой человек стал на одно колено и протянул кольцо своей возлюбленной. Девушка сказала «да».

Фото: twitter.com/ESPNFC

17 июня Мексика одержала победу над действующими чемпионами мира и одними из фаворитов нынешнего мундиаля – командой Германии. Сейчас Мексика – лидер группы. В стране десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы отметить это событие. Некоторые СМИ даже сообщают, что сейсмологи зафиксировали искусственное землетрясение, которое спровоцировали футбольные фанаты.

Фото: twitter.com/ESPNFC