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Александр Овечкин станет отцом во второй раз. Жена хоккеиста показала семейные фото

25 февраля 2020 07:43
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Александр Овечкин станет отцом во второй раз.  

Эту радостную новость сообщила в Instagram его супруга – Анастасия Шубская. Она опубликовала семейное фото с супругом и сыном. На снимке уже виден округлившийся живот девушки.  

Александр Овечкин станет отцом во второй раз. Жена хоккеиста показала семейные фото -1

Фото: instagram.com/nastyashubskaya  

Анастасия Шубская:  
Мы очень тебя ждем.  

В комментариях пару тепло поздравили подписчики и друзья.  

Александр Овечкин станет отцом во второй раз. Жена хоккеиста показала семейные фото -4

Фото: instagram.com/nastyashubskaya  

Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» и дочь Веры Глаголевой поженились летом 2017 года. В августе 2018 года пара впервые стала родителями – у них родился сын Сергей.  

 Фотофакт: хоккеист Овечкин женился на дочери Веры Глаголевой (читать далее).  

# Звезды # калейдоскоп # Александр Овечкин # Анастасия Шубская # Фотофакт

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