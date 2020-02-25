Александр Овечкин станет отцом во второй раз. Жена хоккеиста показала семейные фото

Александр Овечкин станет отцом во второй раз.
Эту радостную новость сообщила в Instagram его супруга – Анастасия Шубская. Она опубликовала семейное фото с супругом и сыном. На снимке уже виден округлившийся живот девушки.
Александр Овечкин станет отцом во второй раз.
Эту радостную новость сообщила в Instagram его супруга – Анастасия Шубская. Она опубликовала семейное фото с супругом и сыном. На снимке уже виден округлившийся живот девушки.
Фото: instagram.com/nastyashubskaya
Анастасия Шубская:
Мы очень тебя ждем.
В комментариях пару тепло поздравили подписчики и друзья.
Фото: instagram.com/nastyashubskaya
Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» и дочь Веры Глаголевой поженились летом 2017 года. В августе 2018 года пара впервые стала родителями – у них родился сын Сергей.
Фотофакт: хоккеист Овечкин женился на дочери Веры Глаголевой (читать далее).