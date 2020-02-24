Из-за коронавируса перенесли часть игр чемпионата Италии по футболу и закрыли Венецианский карнавал

Всемирная организация здравоохранения подтвердила данные о замедлении распространения коронавируса в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всемирная организация здравоохранения подтвердила данные о замедлении распространения коронавируса в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
24 февраля шесть провинций понизили объявленный ранее наивысший уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию.
Китайские специалисты разработали лекарство против коронавируса
А вот за пределами Поднебесной ситуация остается напряженной. Первые случаи заражения вирусом выявили в Ираке, Афганистане, Бахрейне и Кувейте.
В Италии жертвами эпидемии стали уже 7 человек. На карантин закрыты 12 городов.
Италия принимает дополнительные меры борьбы со вспышкой коронавируса в стране
Коронавирус стал причиной переноса части игр чемпионата Италии по футболу. Кроме того, из-за инфекции завершился раньше срока знаменитый Венецианский карнавал.
В Республике Корея впервые за последнее десятилетие объявлен максимальный уровень угрозы. Инфицированных здесь уже свыше 800. Турция и Пакистан из-за вспышки опасной болезни в соседнем Иране закрывают свои границы.