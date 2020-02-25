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Можно попробовать сет из трёх блюд. Неделя белорусской кухни стартовала в Минске

25 февраля 2020 10:32
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XXI неделя, посвященная блюдам белорусской кухни, стартовала в заведениях Минска.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь заместитель начальника отдела общественного питания ГУПР Мингорисполкома Марина Дьякова.

Можно попробовать сет из трёх блюд. Неделя белорусской кухни стартовала в Минске-1

Как будет проходить Неделя белорусской кухни в этом году? Что можно попробовать?

Подробности в видеоматериале.

# Национальная белорусская кухня # калейдоскоп # Марина Дьякова # Фотофакт

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