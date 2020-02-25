Можно попробовать сет из трёх блюд. Неделя белорусской кухни стартовала в Минске

XXI неделя, посвященная блюдам белорусской кухни, стартовала в заведениях Минска.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель начальника отдела общественного питания ГУПР Мингорисполкома – Марина Дьякова.
XXI неделя, посвященная блюдам белорусской кухни, стартовала в заведениях Минска.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель начальника отдела общественного питания ГУПР Мингорисполкома – Марина Дьякова.
Как будет проходить Неделя белорусской кухни в этом году? Что можно попробовать?
Подробности – в видеоматериале.