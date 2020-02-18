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Как вспышка коронавируса отразилась на туриндустрии и перевозках?

18 февраля 2020 17:59
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Новости мира. Коронавирус менее опасен, чем атипичная пневмония и ближневосточный респираторный синдром. В 80 % случаев болезнь протекает в легкой форме и заканчивается полным выздоровлением. Такую информацию дает Центр новостей ООН со ссылкой на главу Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа».

Как вспышка коронавируса отразилась на туриндустрии и перевозках?-1

По последним данным, с начала эпидемии выздороветь удалось уже 12,5 тысячам человек. Умерли свыше 1860, число зараженных превысило 72 тысячи.

Как вспышка коронавируса отразилась на туриндустрии и перевозках?-4

Из-за вспышки коронавируса страдают туриндустрия и перевозки: в связи со слабой загрузкой самолета отменены три рейса компании Air China из Пекина в Минск и обратно. Речь идет о перелетах 19, 21 и 26 февраля.

«Белпочта» приостановила приём почтовых отправлений в Китай

Как вспышка коронавируса отразилась на туриндустрии и перевозках?-7

Между тем в Японии готовятся к массовой эвакуации пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess. 19 февраля на берег сойдут сотни человек. Речь идет о тех, у кого вирус по результатам последних анализов не обнаружен. На борту находятся почти 3 500 пассажиров, 542 из них заражены и находятся под наблюдением медиков.

Как вспышка коронавируса отразилась на туриндустрии и перевозках?-10

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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