Как вспышка коронавируса отразилась на туриндустрии и перевозках?

Новости мира. Коронавирус менее опасен, чем атипичная пневмония и ближневосточный респираторный синдром. В 80 % случаев болезнь протекает в легкой форме и заканчивается полным выздоровлением. Такую информацию дает Центр новостей ООН со ссылкой на главу Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа».

По последним данным, с начала эпидемии выздороветь удалось уже 12,5 тысячам человек. Умерли свыше 1860, число зараженных превысило 72 тысячи.

Из-за вспышки коронавируса страдают туриндустрия и перевозки: в связи со слабой загрузкой самолета отменены три рейса компании Air China из Пекина в Минск и обратно. Речь идет о перелетах 19, 21 и 26 февраля. «Белпочта» приостановила приём почтовых отправлений в Китай