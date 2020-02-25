Наверное, на работу хотела устроиться. Собака заглянула в гости к полицейским, пообщалась и ушла
Новости США. В Техасе пёс пришёл в полицейский участок, направился к стойке регистрации, а затем ушёл и пропал.
Как сообщается на странице полицейского участка в Facebook, забавный случай произошёл вечером 11 февраля. Собаке уделили много внимания, но через какое-то время гость решил, что ему пора уходить.
Фото: facebook.com/SupportOurPermianBasinPoliceOfficers
Животное искали, но найти его не удалось. Как позже выяснилось, пёс вернулся к своему хозяину.
«Мы думаем, что он хотел подать заявку на позицию К-9 после устранения ситуации типа Лесси», – пошутили правоохранители.
Фото: facebook.com/SupportOurPermianBasinPoliceOfficers
Полицейские добавили, что будут рады видеть собаку снова в любое время.
Пользователи соцсетей посмеялись и решили, что пёс подумывал устроиться к правоохранителям на работу, чтобы стать служебной собакой.
Фото: facebook.com/SupportOurPermianBasinPoliceOfficers
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