Наверное, на работу хотела устроиться. Собака заглянула в гости к полицейским, пообщалась и ушла

Новости США. В Техасе пёс пришёл в полицейский участок, направился к стойке регистрации, а затем ушёл и пропал.

Как сообщается на странице полицейского участка в Facebook, забавный случай произошёл вечером 11 февраля. Собаке уделили много внимания, но через какое-то время гость решил, что ему пора уходить.