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Наверное, на работу хотела устроиться. Собака заглянула в гости к полицейским, пообщалась и ушла

25 февраля 2020 10:20
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Новости США. В Техасе пёс пришёл в полицейский участок, направился к стойке регистрации, а затем ушёл и пропал. 

Как сообщается на странице полицейского участка в Facebook, забавный случай произошёл вечером 11 февраля. Собаке уделили много внимания, но через какое-то время гость решил, что ему пора уходить. 

Наверное, на работу хотела устроиться. Собака заглянула в гости к полицейским, пообщалась и ушла -1

Фото: facebook.com/SupportOurPermianBasinPoliceOfficers 

Животное искали, но найти его не удалось. Как позже выяснилось, пёс вернулся к своему хозяину. 

«Мы думаем, что он хотел подать заявку на позицию К-9 после устранения ситуации типа Лесси», – пошутили правоохранители. 

Наверное, на работу хотела устроиться. Собака заглянула в гости к полицейским, пообщалась и ушла -4

Фото: facebook.com/SupportOurPermianBasinPoliceOfficers 

Полицейские добавили, что будут рады видеть собаку снова в любое время. 

Пользователи соцсетей посмеялись и решили, что пёс подумывал устроиться к правоохранителям на работу, чтобы стать служебной собакой. 

Наверное, на работу хотела устроиться. Собака заглянула в гости к полицейским, пообщалась и ушла -7

Фото: facebook.com/SupportOurPermianBasinPoliceOfficers 

Ранее мы рассказывали трогательную историю о собаке, которая три недели согревала щенков в снегу. 

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# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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