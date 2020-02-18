В Китае из-за коронавируса уничтожают деньги

Новости Китая. В Китае из-за коронавируса начали уничтожать деньги. Речь идёт о купюрах, которые были изъяты в местах распространения заболевания: в больницах, на рынках и общественном транспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. В Китае из-за коронавируса начали уничтожать деньги. Речь идёт о купюрах, которые были изъяты в местах распространения заболевания: в больницах, на рынках и общественном транспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такие банкноты будут утилизированы в Гуанчжоу. Кроме того, Центробанк Китая распорядился, чтобы коммерческие кредитные организации держали деньги из зараженных районов отдельно. Их подвергнут дезинфекции.
Банкноты обработают ультрафиолетом, и поместят на двухнедельный карантин, прежде чем снова запускать в обращение. На сегодняшний день число жертв коронавируса достигло 1868 человек. Общее число заболевших приближается к 72,5 тысячам.
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