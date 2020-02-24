Сессию Всекитайского собрания перенесли из-за коронавируса

Новости Китая. Коронавирус стал причиной переноса ежегодной парламентской сессии Всекитайского собрания народных представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важная внутриполитическая встреча должна была начаться 5 марта. Сессию вынуждено отложили, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

В 24 регионах Китая за сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

За пределами Поднебесной ситуация остаётся напряжённой. Первые случаи заражения коронавирусом выявили ещё в трёх странах: речь идёт об Афганистане, Бахрейне и Кувейте. В Италии на карантин закрыты 12 городов. Несколько часов назад от вируса умер четвёртый человек.