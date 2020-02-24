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Сессию Всекитайского собрания перенесли из-за коронавируса

24 февраля 2020 12:13
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Новости Китая. Коронавирус стал причиной переноса ежегодной парламентской сессии Всекитайского собрания народных представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важная внутриполитическая встреча должна была начаться 5 марта. Сессию вынуждено отложили, чтобы предотвратить распространение коронавируса. 

Сессию Всекитайского собрания перенесли из-за коронавируса -1

В 24 регионах Китая за сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

За пределами Поднебесной ситуация остаётся напряжённой. Первые случаи заражения коронавирусом выявили ещё в трёх странах: речь идёт об Афганистане, Бахрейне и Кувейте. В Италии на карантин закрыты 12 городов. Несколько часов назад от вируса умер четвёртый человек.

Сессию Всекитайского собрания перенесли из-за коронавируса -4

В Республике Корея впервые за последнее десятилетие объявлен максимальный уровень угрозы. Инфицированных здесь уже свыше 800.  

# Коронавирус # Фотофакт

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