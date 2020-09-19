Вы бы хотели быть избранным? Вот почему это не самая лучшая идея

Признайтесь, вы бы хотели стать избранным или избранной? Мы часто смотрим супергеройские фильмы, где люди получают сверхчеловеческие способностями, а вместе с ними и возможность активно влиять на происходящее в мире. В большинстве случаев супергероям не нужно прикладывать никаких усилий для получения этих способностей. Это просто стечение обстоятельств. Впрочем, есть приятные исключения, например, Тони Старк и Брюс Уэйн, которые стали героями благодаря деньгам и интеллекту. Но вот вопрос: так ли хорошо быть избранным? Во многих фильмах, играх и книгах быть выбранным для особой миссии действительно круто. Однако есть вымышленные вселенные, в которых мало кто захотел бы стать главным героем. Вот пять примеров, когда быть избранным – плохая идея. «Властелин колец» Главным героем здесь является Фродо Бэггинс. Детство у него было не самое лучшее – в 12 лет он остался сиротой. Мальчика взял на воспитание дедушка. Потом до 50 лет Фродо жил обычной жизнью, пока не пришло время избавиться от Кольца Всевластья.

Фото: imdb.com

Бэггинсу пришлось участвовать в тяжёлых битвах, где он был ранен моргульским клинком и едва не погиб. Когда Фродо поправился, ему потребовалось отнести Кольцо в жерло вулкана. Из-за магии артефакта хоббит не мог доверять никому, кроме Сэма, который был предан ему и сопротивлялся Кольцу. Для успеха рост не важен. 7 невысоких актёров, которых обожает весь мир

Фото: imdb.com

Странствие и влияние артефакта очень ослабили Бэггинса, также он был укушен паучихой и едва не был убит орками. В конце путешествия Фродо почти поддался искушению оставить Кольцо себе, но потерял его вместе с пальцем из-за нападения Голлума.

Фото: imdb.com

И даже когда война была закончена, хоббит не перестал страдать. Его мучили раны от моргульского клинка, жала паучихи и зубов Голлума, он так и не смог смириться с потерей Кольца, а также часто болел. В итоге Фродо всё же смог обрести покой, за свои заслуги он получил право уйти в «бессмертные земли», где, вероятно, и прожил остаток жизни. «Апгрейд» Относительно новый (2018 года) и не очень известный фильм. Главный герой Грей Трейс попадает в ДТП и подвергается нападению бандитов. Эти люди убивает жену Грея, а ему самому наносят серьёзную травму, в результате которой Трейс оказывается парализован ниже шеи.

Фото: imdb.com

Через 3 месяца Грея выписывают из больницы. Он узнаёт, что преступников найти не удалось. Не в силах терпеть такую жизнь, Трейс пытается покончить с собой, но его спасают. И тут наступает, казалось бы, счастливый момент, Грею вживляют чип с ИИ под названием Стэм, который не только возвращает ему все прежние возможности, но и помогает отомстить убийцам его жены. Чего мы боимся? Пять человеческих страхов на примере популярных фильмов

Фото: imdb.com

Наконец, цепочка преступления почти распутана, почти все негодяи наказаны. И в самый последний миг выясняется, что всё это было не случайно. Всё подстроил Стэм. Для него Грей – избранный, ведь в его теле Стэм может достичь своих целей. ИИ запирает Трейса в подсознании и полностью подчиняет себе тело человека.

Фото: imdb.com

«Матрица» Главный герой – программист и хакер Нео. Он узнаёт, что живёт в Матрице, после чего за Нео начинают охотиться её охранники – агенты. Далее главный герой «пробуждается» и живёт в не самых лучших условиях, во всяком случае по меркам современных людей.

Фото: imdb.com

Научившись пользоваться своей силой, Нео пытается оказать сопротивление агентам, а также раскрыть правду. Вот только выясняется, что «реальный» мир не слишком реален. Человеческий город уничтожался 5 раз, и машины позволяли горстке людей выживать ради своих целей. Нео отказывается принять поражение и пытается всё изменить. Культовые фильмы 1999 года. Какие детали легко пропустить в «Матрице» и «Бойцовском клубе»

Фото: imdb.com

Каким-то образом он получает способность отключать роботов (есть теория, что «реальный мир» тоже Матрица, иначе у Нео не было бы сверхсил). В конце концов главный герой всё же смог убедить Главный Компьютер не убивать людей, но ему пришлось преодолеть массу трудностей, погибла его возлюбленная, как и, вероятно, он сам.

Фото: кадр из фильма «Матрица: Революция»

«Звёздные войны» Энакин Скайуокер был особенным с самого своего рождения. Ведь у человека, что в будущем принесёт равновесие Силы, не было отца, он появился по воле Силы. В детстве он был рабом, как и его мать.

Фото: imdb.com

Совет джедаев долго отказывался принять одарённого мальчика на обучение, что задевало его гордость, но после настоятельных просьб Квай-Гона Джинна Энакина всё же начали обучать. Однако избранный никогда не пользовался доверием, его, вероятно, единственным настоящим другом и учителем был Оби-Ван Кеноби. Каких бы успехов ни достигал Энакин, джедаи не признавали его равным себе. «Звёздные войны». Как изменились актёры из фантастической саги

Фото: imdb.com

Позже Скайуокер потерял мать, к которой был очень привязан. Ещё спустя какое-то время умерла и любовь всей жизни Энакина – Падме. В поединке с Оби-Ваном джедай потерял лучшего друга, который отрубил ему ноги, руку и бросил умирать возле лавы.

Фото: imdb.com

Избранный перешёл на Тёмную сторону и стал приспешником Императора Палпатина. Хотя у Дарта Вейдера был высокий статус, Энакин не был счастлив, его мучили физическая боль и душевные терзания. Он прожил долгую тяжёлую жизнь. И лишь когда Скайуокер убил Палпатина ради спасения своего сына – избранный обрёл покой и умер. «Терминатор» С Джоном Коннором ситуация не менее мрачная. Будущего лидера всемирного сопротивления в войне между человечеством и машинами пытались убить ещё до его рождения.

Фото: кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»

Когда Джон родился, его мать хотела вырастить из него великого лидера, но таким образом мальчик лишился детства. Затем появился очередной терминатор, который пытался его убить, что тоже вряд ли можно считать приятным опытом.

Фото: imdb.com

Далее есть несколько вариантов развития событий, как говорится, будущее не предопределено. Но в разных вселенных судьба Коннора всё равно незавидная. Он или умирает ещё в подростковом возрасте, или уже взрослый от рук Т-800. И даже если он живёт, то вынужден постоянно бороться с машинами, жить в тяжёлых условиях и нести бремя человека, который должен обеспечить выживание своему виду.

Фото: кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»