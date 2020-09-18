Бездомная собака пыталась помочь актёру, который изображал травму на сцене
Бездомную собаку сняли на камеру, потому что она прервала уличное представление. Животное подумало, что актеру стало плохо, и легло на шею мужчине. Этот трогательный момент очень удивил зрителей.
Нуман Эртугрул Узунсой изображал травму во время театральной сцены. Неожиданно появилась собака, свернулась калачиком рядом с мужчиной и начала облизывать его лицо, чем поразила публику, сообщает Daily Mail.
Фото: Facebook/Kocaelivizyon.com
В видео Узунсой лежит на асфальте. Собака садится рядом с головой актера, а затем облизывает его лицо. Другой актер из труппы попытался осторожно увести собаку со сцены.
Фото: Facebook/Kocaelivizyon.com
Зрители начали хлопать, когда собака перевернулась на спину, а уличные артисты погладили ее.
Узунсой сказал, что сначала не знал, что происходит, но вскоре понял, что у него появился четвероногий друг: «Я был очень тронут. Собака была похожа на ангела, который хотел мне помочь. Для меня это был очень эмоциональный момент. Я этого не ожидал».
Фото: Facebook/Kocaelivizyon.com
Собаки – одни из самых умных животных. Посмотрите, как питомцы по кличке Блейк и Адам научились играть в боулинг – подробнее здесь.