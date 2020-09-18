Бездомная собака пыталась помочь актёру, который изображал травму на сцене

Бездомную собаку сняли на камеру, потому что она прервала уличное представление. Животное подумало, что актеру стало плохо, и легло на шею мужчине. Этот трогательный момент очень удивил зрителей.

Нуман Эртугрул Узунсой изображал травму во время театральной сцены. Неожиданно появилась собака, свернулась калачиком рядом с мужчиной и начала облизывать его лицо, чем поразила публику, сообщает Daily Mail.