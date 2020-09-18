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Бездомная собака пыталась помочь актёру, который изображал травму на сцене

18 сентября 2020 12:56
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Бездомную собаку сняли на камеру, потому что она прервала уличное представление. Животное подумало, что актеру стало плохо, и легло на шею мужчине. Этот трогательный момент очень удивил зрителей.

Нуман Эртугрул Узунсой изображал травму во время театральной сцены. Неожиданно появилась собака, свернулась калачиком рядом с мужчиной и начала облизывать его лицо, чем поразила публику, сообщает Daily Mail.

Бездомная собака пыталась помочь актёру, который изображал травму на сцене-1

Фото: Facebook/Kocaelivizyon.com

В видео Узунсой лежит на асфальте. Собака садится рядом с головой актера, а затем облизывает его лицо. Другой актер из труппы попытался осторожно увести собаку со сцены. 

Бездомная собака пыталась помочь актёру, который изображал травму на сцене-4

Фото: Facebook/Kocaelivizyon.com

Зрители начали хлопать, когда собака перевернулась на спину, а уличные артисты погладили ее.

Узунсой сказал, что сначала не знал, что происходит, но вскоре понял, что у него появился четвероногий друг: «Я был очень тронут. Собака была похожа на ангела, который хотел мне помочь. Для меня это был очень эмоциональный момент. Я этого не ожидал».

Бездомная собака пыталась помочь актёру, который изображал травму на сцене-7

Фото: Facebook/Kocaelivizyon.com

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# Животные # калейдоскоп # Фотофакт

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