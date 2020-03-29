Чего мы боимся? Пять человеческих страхов на примере популярных фильмов

Наверное, каждому человеку приходилось испытывать страх. Дети чаще боятся привидений, темноты, монстров под кроватью. Студенты боятся остаться без девушки, без денег, без работы. Страхи человека взрослеют вместе с ним. Однако, наверное, было бы скучно, если бы во всех фильмах для взрослых речь шла только о реальных проблемах. Вероятно, было бы очень трудно расслабиться за просмотром таких кинокартин. Поэтому люди пользуются своей фантазией, чтобы создавать вымышленные миры – пугающие, волнительные и… притягательные. Кто из нас не представлял себя во время зомби-апокалипсиса? Или на войне с терминаторами? Или на борту космического корабля, экипаж которого отважно противостоит инопланетянам? Мы вспомнили пять тем, которые вызвали бурный восторг у зрителей. Насекомые Говоря о фильмах с насекомыми, сложно не вспомнить про «Звёздный десант», где солдат подбадривают очень трогательными словами: «Вперёд, обезьяны! Вы что, собираетесь жить вечно?» Хотя сейчас кинокартина пользуется популярностью, в далёком 1997 году кассовые сборы едва превысили бюджет фильма.

Фото: кадр из фильма «Звёздный десант»

Ещё один впечатляющий и отталкивающая фильм – «Муха». Смотреть за превращением человека в муху оказалось довольно увлекательно. Сначала кажется, что всё хорошо, ведь у главного героя появляются сверхчеловеческие способности. Однако конечную версию превращения лучше не показывать детям перед сном.

Фото: кадр из фильма «Муха»

Из относительно недавних работ вспоминается «Мгла». Это удачная адаптация повести Стивена Кинга режиссёром Фрэнком Дарабонтом. Кстати, у режиссёра есть ещё две выдающиеся экранизации книг Кинга – «Побег из Шоушенка» и «Зелёная миля». Хотя основная идея «Мглы» вовсе не в насекомых, они всё равно получились весьма пугающими. «Зелёная миля». Семь фактов об одной из лучших экранизаций книг Стивена Кинга

Фото: кадр из фильма «Мгла»

Инопланетяне Продолжая тему «Мглы», на ум приходят инопланетяне, ведь в том фильме распахнулись порталы в иные миры. А если мы говорим о внеземных формах жизни, то это… «Чужой». Ужасное создание, которое развивается в теле другого живого существа, а затем уничтожает всех и вся. И самое досадное, обладает ещё и кислотной кровью, что напоминает о луке, при снятии кожуры с которого приходится горько плакать.

Фото: Getty Images

Ещё один знаменитый фильм про инопланетян – «Хищник». Эти ребята гораздо больше похожи на людей – ходят на двух ногах, имеют некое подобие социальной структуры, разрабатывают различные технологии и пользуются оружием. И, конечно, развлекаются как древние охотники, у которых не было возможности играть в компьютерные игры, чтобы вымещать свои насильственные желания на виртуальных персонажах. Серьёзный Сэм, Мёртвый космос и Тёмные души. Пять компьютерных игр, которые помогут почувствовать вкус адреналина

Фото: кадр из фильма «Хищник»

Чтобы немного разбавить тему ужасов, давайте вспомним серию фильмов «Люди в чёрном». Благодаря этой кинокартине мы узнали, что не все иные формы жизни сильнее, умнее, быстрее и лучше людей. Кроме того, инопланетяне бывают вполне дружелюбными, если только это не гигантский таракан, которому нужно семью кормить.

Фото: кадр из фильма «Люди в чёрном»

Зомби Инопланетные тараканы не самые стерильные особи, поэтому они способны привезти с собой какую-нибудь заразу, что плавно подводит нас к следующей теме – зомби-апокалипсису. Что может быть страшнее человека, который пытается съесть другого человека? Конечно же, почти бессмертный человек-каннибал. Радует, что это подозрительное существо не слишком сообразительное. Родоначальником фильмов про зомби стал режиссёр Джордж Ромеро, который впервые показал нечистоплотных, ненасытных, не желающих спокойно отдыхать от тягот жизни существо в фильме «Ночь живых мертвецов». Кинокартина, если можно так сказать, снималась на коленке. При бюджете чуть больше чем сто тысяч долларов фильм принёс своим создателям 30 миллионов, вот так зомби и вошли в нашу жизнь. Кровожадный монстр, соблазнитель и борец со злом: как менялся образ вампира в кинематографе

Фото: кадр из фильма «Ночь живых мертвецов»

Когда люди перестали благоговейно трепетать перед зомби, в ход пошли комедии. Например, «Зомби по имени Шон». Стоит признать, что это фильм на любителя, ведь зрителю придётся смотреть на парочку, хм, не слишком успешных парней, один из которых пытается наладить свою личную жизнь. Потом случается зомби-апокалипсис, но проблема всё та же – помириться с девушкой. Впрочем, затягивает каким-то особенным юмором.

Фото: кадр из фильма «Зомби по имени Шон»

Когда зомби перестали пугать в ужастиках, когда люди устали смотреть, как над зомби издеваются в комедиях, появилось нечто совершенно неожиданное – «Тепло наших тел». Серьёзно, кто мог подумать, что зомби заинтересуется девушкой не в гастрономическом смысле, а в романтическом? Однако это произошло. Зомби съел мозг парня главной героини, влюбился в неё и начал возвращать себе человеческие чувства.

Фото: кадр из фильма «Тепло наших тел»

Судьба Странно сложилась судьба в предыдущем фильме. Но это даже хорошо, ведь судьба не всегда благосклонна. Есть даже такое понятие, как «фатализм» – от судьбы не уйдёшь. И это тоже пугает людей. Самый известный фильм про неизбежность судьбы – «Пункт назначения». Только во второй части из пяти кому-то всё-таки удалось выжить. Во всех остальных случаях злой рок не пощадил никого. Пожалуй, кинокартина весьма познавательная и учит простому жизненному правилу – всё, что может пойти не по плану – пойдёт не по плану. И ещё одно правило – всегда нужно помнить о технике безопасности.

Фото: кадр из фильма «Пункт назначения»

Далее у нас неожиданный для этой темы фильм – «День сурка». Действительно, какая же тут злая судьба, если всё хорошо закончилось, и временная петля пошла на пользу главному герою? А кто сказал, что судьба всегда злая? Здесь она просто не оставила Филу выбора – или совершенствуйся, или проживай вечно один и тот же день.

Фото: кадр из фильма «День сурка»

И напоследок вспомним «Грань будущего». Здесь есть инопланетяне и временная петля. Единственный, кто может спасти мир – главный герой. В отличие от «Пункта назначения», есть шансы избежать злой судьбы. Хотя можно считать, что судьба Кейджа была предрешена уже в тот миг, когда на главного героя попала синяя слизь, наделив его своеобразным бессмертием. Впрочем, отчаянные попытки главного героя спасти главную героиню вполне себе засчитываются за борьбу со злым роком. Как сделать киногероя крутым? У нас есть шесть идей

Фото: кадр из фильма «Грань будущего»

Роботы Да, вот он фатализм во всей красе, ведь мы понимаем, с какой кинокартины начнётся рассказ о злых машинах. В 1984 году на экраны вышел фильм «Терминатор», идея которого пришла Джеймсу Кэмерону в голову, когда он плохо спал во время болезни гриппом. Молчаливый, могущественный, неумолимый киборг из будущего пришёл в прошлое, чтобы уничтожить мать человека, который станет последней надеждой человечества. Первая часть была настоящим ужастиком, потом серия фильмов постепенно стала боевиком, а ещё немного позже – комедией. Но это уже совсем другая история.

Фото: кадр из фильма «Терминатор»

Впрочем, чего ограничиваться только роботами? Давайте вспомним и искусственный интеллект, без которого роботам не обойтись. В фильме «Апгрейд» главный персонаж в результате нападения хулиганов теряет жену и возможность двигаться самостоятельно. Впрочем, мужчину спасает экспериментальный чип, который совсем-совсем не хочет захватить человеческое тело, чтобы потом захватить мир. Нет, искусственный интеллект всего лишь помогает главному герою отомстить негодяям. Первый Джон Коннор. Как сложилась судьба актёра из фильма «Терминатор 2»

Фото: кадр из фильма «Апгрейд»

И напоследок вспомним фильм «Я, робот», где главный герой расследует убийство человека. Подозреваемым, как легко догадаться, является робот. Вот только всё обстоит несколько сложнее. Виртуальный Интерактивный Кинетический Интеллект пришла к выводу, что люди несколько глуповаты и не в состоянии сами позаботиться о себе, поэтому надо установить диктатуру роботов. И, конечно, люди были против, ведь к такому выводу мог прийти только злодей.

Фото: кадр из фильма «Я, робот»