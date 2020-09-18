Оптическая иллюзия: женщина перекрасила кухню и поставила людей в тупик

Женщина всего лишь сделала косметический ремонт кухни, а в итоге поставила в тупик многих пользователей интернета. Люди подумали, что они видят черно-белое фото. На кухне до ремонта были шкафчики коричневого цвета, синяя облицовочная плитка и бежевая столешница.

Британка Натали Гриббин перекрасила кухонный гарнитур в серый цвет. А для плитки купила специальные наклейки, которые подходили по цветовой гамме. В итоге, обновленная кухня стала выглядеть как черно-белый снимок.

При изменении цвета интерьера произошла оптическая иллюзия. Еще и потолок стал казаться серым. Пользователи Facebook отреагировали на пост Натали. Они просили объяснить, действительно ли кухня так покрашена или у них произошел обман зрения.

«Кухня и правда перекрашена или это просто чёрно-белое фото?»

«Скажите, что это чёрно-белое фото! Изменился цвет розеток и потолка, или мне кажется? Я сломала глаза, пока пыталась понять это».

«У меня теперь тоже болят глаза! Сделайте, пожалуйста, фотографию с бананом или ещё чем-нибудь на фоне гарнитура!»